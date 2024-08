Patrick Lefebvre colpito dalla partenza di Julian Alaphilippe: “È come un bambino che abbandoni”

Julian Alaphilippe è stato pesantemente criticato da Lefebvre dopo due anni molto complicati, e ha anche ricevuto un’offerta dalla squadra belga per prolungare il suo contratto con uno stipendio ridotto ma accompagnato da diversi bonus a seconda dei suoi risultati.

A Tudor Alaphilippe non vuole dormire: “Credo nel loro progetto”

Il due volte campione del mondo ha rifiutato categoricamente questa proposta e giocherebbe quindi con Theodor dopo undici anni nella nazionale belga (più uno nelle giovanili). ““fine di un’era”ha commentato emozionatissimo Patrick Lefebvre ultime notizie.

“È arrivato da noi giovanissimo. È ancora doloroso vederlo partire: non era solo un corridore, è come un bambino in famiglia che si abbandona”.Il capo del branco di lupi continuò.

Nonostante qualche attrito negli ultimi anni, durante i quali Lefebvre sentiva che Alaphilippe non giustificava più il suo generoso stipendio in termini di risultati, i due uomini si lasciarono in buoni rapporti: “Come ogni relazione, abbiamo avuto i nostri alti e bassi, ma sono felice di aver avuto una buona conversazione con lui. Qualche settimana fa ha visitato Wevelgem e abbiamo potuto parlare faccia a faccia”.