Parole forti da parte degli azzurri dopo la sconfitta in finale

Che partita per concludere il torneo di calcio dei Giochi Olimpici di Parigi! Venerdì i francesi di Thierry Henry avevano l’occasione di scrivere la storia ottenendo il secondo successo olimpico dopo aver vinto il girone a Gay-Lacombe nel 1984. Tuttavia, i Blues, che avevano fatto un viaggio impeccabile, hanno ceduto all’incubo spagnolo. Nonostante la grande reazione dopo un primo periodo completamente infruttuoso, in cui La Roja ha segnato tre gol contro la squadra locale, quest’ultima ha subito due gol ai supplementari. Un duro risultato ha sconvolto l’atmosfera nel luminoso Princes Park, venerdì (3-5).

Tuttavia, non tutto è perduto, tutt’altro. Thierry Henry, che un mese fa non aveva la squadra al completo, ha vinto la medaglia d’argento, per la prima volta in 40 anni, con un set che sarà molto emozionante: “Abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo avuto momenti di indecisione e ci è costato caro, come il quarto gol. Alla fine abbiamo vinto comunque delle medaglie, faccio fatica a capirlo. ma è comunque una bella storia, non possiamo dire niente a questa squadra.”La reazione del tecnico olimpico a… Francia 3.

La medaglia d’argento lenisce i dolori dei francesi

Stessa storia per Desiree Doue. Autore di un intervento caotico e allo stesso tempo toccante, Al Wren ha messo le cose in chiaro al termine dell’incontro via microfono Francia 2 :«È dura, ma questo è il calcio. Ci siamo impegnati molto nella competizione, anche questa sera. Abbiamo dato il massimo, ma forse ci è mancata la qualità. C’è la medaglia, ha detto il tecnico, è qualcosa di storico. Siamo orgogliosi del nostro viaggio, ma delusi per aver mancato l’ultimo passo».

“Se fossimo stati così, con una medaglia alla fine, sarebbe stato bello Ma puntavamo a vincere l’oro, è stata una bellissima avventura, e io non indossavo la maglia azzurra da diversi anni, quindi questo. Mi dà gioia. Abbiamo avuto questo buco, la partita è finita e dobbiamo mantenere una buona immagine. Volevamo rimanere nella storia con questa medaglia d’oro, ma c’è anche la cosa positiva che la Francia era dietro di noi, grazie a loro.– ha aggiunto con emozione il capitano Alexandre Lacazette. Dopo aver conquistato la medaglia d’argento al termine di uno scenario brutale, la squadra olimpica francese può ancora partire a testa alta dopo questa grande saga.