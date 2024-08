Parlare più lingue fa bene al cervello

Imparare una lingua straniera, qualunque essa sia, fin dall’infanzia o anche successivamente, ci rende più attenti e più flessibili.

Gayle, undici anni, bilingue franco-bretone, impara facilmente l’inglese. Luis, 7 anni, passa dal portoghese brasiliano a casa al francese in classe, senza particolari difficoltà. Sono dotati nelle lingue? Non particolarmente. I loro buoni risultati accademici non sorprendono Ranka Biljak-Babić, psicolinguista, membro del Center for Integrative Neuroscience and Cognition (INCC) – Università CNRS di Parigi, e autrice del libro Il bambino è bilingue. Dalla prima infanzia alla scuola (Ed. Odell Jacob). “Oggi sappiamo che il timore che i bambini bilingui confondano le cose è infondato. Anche l’immersione nella lingua materna a casa non pregiudica l’acquisizione della lingua ufficiale del paese in cui vive il bambino: incoraggiare delicatamente il bilinguismo non è un ostacolo. “

Non importa se non si tratta di una seconda lingua preziosa come ad esempio l’inglese, ma di un’altra lingua ufficiale, una lingua regionale o un dialetto. L’effetto rimane positivo Ranka Biljak Babić, psicolinguista

Al contrario, gli studi evidenziano vantaggi linguistici e cognitivi. Rispetto ai bambini monolingui, i bambini bilingui saranno più veloci nelle risposte e meno…