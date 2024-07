Panico su Internet: milioni di password sono scomparse dai server di Google

Un bug di aggiornamento nel gestore delle password di Google Chrome ha causato la scomparsa delle credenziali di milioni di clienti. Tuttavia, se sei interessato, tutto ciò che devi fare è aggiornare nuovamente il tuo manager… almeno in teoria.

Abbiamo pienamente ragione ad affidare le nostre password ai manager? Dobbiamo renderci conto che non esiste una soluzione garantita quando si tratta di password: perché il browser Google Chrome ha subito un problema tecnico durante il suo aggiornamento, che ha portato a gravi conseguenze per molti: la scomparsa di milioni di password e l’accesso a tutti i servizi che funzionano con loro!

Per il momento, tutto il caos che porta con sé il tuo poser, la ferma visione di Mountain View, un ultimo errore che appare erroneamente: sei soddisfatto, in bocca, il caricabatterie del telefono è costantemente attaccato al tuo telefono per risolvere il problema . Nella sua interezza. Tuttavia, probabilmente dovrai riavviare il dispositivo per ottenere tutti i vantaggi riparativi.

In caso di crash Google dispone di una soluzione temporanea dettagliatamente dettagliata dall’azienda di Mountain View. Qui. Dovrai attivare le funzionalità di Google Chrome e inserirlo nel campo di destinazione: “–enable-features=SkipUndecryptablePasswords”.

