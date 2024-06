Pac 2024: Con una media di 20.15, Ramez Masak punta alla sicurezza informatica all’estero

Lo studente Ramez Masak, iscritto alla Scuola Secondaria Sperimentale di Sousse, Dipartimento di Matematica, ha confermato oggi, domenica, di aver ottenuto la migliore media a livello nazionale, con un punteggio di 20,15, nella sessione principale del diploma di maturità 2024.

Ramez Masak, nato il 26 dicembre 2005, si è presentato all’agenzia di stampa tunisina come membro della delegazione Zarmedin e risiede nella città di Masaken.

Parlando dei suoi risultati, ha detto di aver ottenuto 19,50 in matematica, 19,75 in fisica e 19,25 in scienze.

Secondo la stessa fonte ha ottenuto 19,75 in inglese, 17,50 in arabo, 19,50 in francese, 20 in filosofia, 20 in tedesco e 19,87 in informatica, ed è esonerato dallo sport.

Parlando dei suoi progetti futuri, Ramez ha detto a Watt che spera di continuare i suoi studi all’estero per diventare un ingegnere specializzato in sicurezza informatica, sottolineando che è sempre stato eccellente durante tutta la sua carriera accademica e che è stato un vincitore a livello regionale (Sousse). Durante il concorso nazionale per la fine degli studi di istruzione di base.

Il vincitore ha voluto ringraziare i suoi insegnanti, i suoi genitori e tutta la famiglia per il sostegno e l’incoraggiamento che gli hanno fornito le migliori condizioni per il successo e l’eccellenza.