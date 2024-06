OnePlus e Pixelworks offrono giochi certificati IRX sugli ultimi smartphone Android di fascia alta

OnePlus piede Asso3 Pro Come un potente dispositivo di gioco mascherato da dispositivo di fascia alta quando verrà lanciato a fine giugno 2024. La sua versione di ColorOS 14 È dotato di un motore di qualità dell’immagine e di una funzione ultra frame rate che garantisce una frequenza di aggiornamento stabile e la conservazione dei dettagli.

L’OEM non si è fermato qui per garantire che i giochi su Ace 3 Pro rimanessero quanto più accurati e coinvolgenti possibile. OnePlus ha collaborato con Pixlorx Per installare la versione più recente della mappa X7 Gen 2 di Pixelworks in uno smartphone.

Dovrebbe aumentare la potenza di Snapdragon 8 generazione 3 utilizzando Snapdragon 8 Gen 3 utilizza il proprio processore io per Per rilevare e riprodurre elementi di gioco che richiedono solo il 25% del frame rate e della risoluzione richiesti dall’applicazione, lasciando libero il SoC principale di eseguire il gioco in modo ottimale, fino a 120 fps nel formato1,5 mila E al livello di dettaglio ottimale.

Tuttavia, c’è un problema: affinché ciò sia possibile, un titolo specifico deve essere compatibile con il nuovo certificato di configurazione di Pixelworks. Giochi con questo nuovo certificato Irx Includi offline percorso di combattimento in un unico pezzo, Diablo: immortale, Personalità 5 La versione cinese di Codice cellulare.

Di conseguenza, il Asso3 Pro Ora è in grado di eseguire queste applicazioni come previsto dai loro creatoriont“All’inizio mi aspettavo“, con il potenziale per migliorare l’efficienza energetica. D’altra parte, Snapdragon 8 quarta generazione-Offerto da Califfi Potrebbe non essere necessario un coprocessore per fare la stessa cosa, a seconda dell’ultimo Voci.