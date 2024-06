Il Nintendo Switch Lite Hyrule Limited Edition è disponibile a un prezzo basso

Nintendo non smette mai di navigare sulla sua console preferita. Lo Switch è disponibile in diverse versioni e i fan della saga di Zelda potranno dare un’occhiata all’edizione limitata Hyrule Switch Lite che è ora disponibile per il preordine.

Preordina su Cdiscount la Nintendo Switch Lite Hyrule Limited Edition

Nintendo Switch è stata lanciata il 28 marzo 2017, quando tutte le luci sembravano rosse, e 7 anni dopo continua a riscuotere un enorme successo e a vendere costantemente soprattutto alle generazioni più giovani che beneficiano di un portale più accessibile e accettato da coloro che sono non hanno familiarità con il mondo dei videogiochi, pertanto si affidano a Nintendo per fornire contenuti adatti ai propri figli.

Inoltre, per attirare nuovi acquirenti, Nintendo ha l’abitudine di offrire versioni alternative quando lancia i suoi giochi più importanti. Pertanto, ora troviamo una versione per Nintendo Switch Lite preordinata nei colori Hyrule per essere compatibile con l’uscita dell’ultimo gioco Zelda annunciato. Vale anche la pena notare che il codice che ti dà accesso a un abbonamento Nintendo Switch Online di 12 mesi è incluso con la console.

Per un riepilogo del mercato, ricordiamo che la classica Nintendo Switch viene venduta in media a 299 euro, mentre la versione OLED costa 349 euro. La versione semplice viene solitamente venduta a 199 euro, ma come per questa edizione limitata è già possibile ordinarla a 229,99 euro.

Nintendo Switch Lite: Limited Edition gioca con la carta di apprezzamento

Per introdurre questo modello, va notato che la versione Lite è l’unico modello portatile. Ti perderai il punto per cui è stato creato lo Switch, ovvero che non sarai in grado di connetterti direttamente alla tua TV per giocare sul grande schermo. Al contrario, la versione Lite è più accessibile in termini di prezzo per offrire le stesse prestazioni di gioco.

Qui troviamo una colorazione dorata che ricorda molto il colore della Triforce che è posta come firma sotto il joystick destro. Sul retro è presente un’illustrazione che evoca vividamente l’universo da cui è arrivata l’ispirazione per la creazione di questa edizione limitata.

Dal punto di vista tecnico, nulla lo distingue dagli altri modelli, hai 32 GB di spazio di archiviazione, che è ancora ridicolo nel 2024 e richiederebbe sicuramente di dotarti di una scheda MicroSD per aumentare lo spazio di archiviazione della tua console.

