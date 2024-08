Omri Gandelman è l’eroe della serata: La Gantoise gareggerà nelle qualificazioni della conference league! – Tutto il calcio

La Jeantoise era scossa ma è riuscita a strappare i tempi supplementari contro il Silkeborg all’ultimo minuto. Gandelmann, che aveva già segnato al 94′, lo ha ripetuto alla fine dei tempi supplementari e si è qualificato!

Questo potrebbe essere stato il primo grande fallimento dell’era Wouter Vrancken a La Gantoise. I Buffaloes, che la scorsa stagione avevano timbrato il biglietto per l’Europa tramite le Qualificazioni 2, meritavano solo un gol all’ultimo minuto di Omri Gandelmann per andare ai supplementari contro il Silkeborg… e alla fine lo hanno fatto, vincendo 3 gol a 2.

Dopo l’andata (2-2), il Gent aveva tutte le carte in mano: è bastato tornare a casa per assistere alle qualificazioni della Conference League. Ma il Silkeborg inizia meglio la partita, e combina bene: Noah Fadiga deve effettuare una difficile parata sullo 0-1 (17).

Il Gent prova a reagire, manca di precisione e finisce per pagarne il prezzo: con una buona combinazione, Adamsen Madjer realizza un finale brillante e apre le marcature al 33′ (0-1). Per fortuna i bufali si svegliano e per fortuna si avvicinano Max Dean (38 AH, 1-1).









© Notizie fotografiche

Gandelman l’eroe

Tutto era possibile durante l’intervallo, ma presto il Gent è stato sconfitto: Norio Fortuna ha trasformato un calcio di rigore che Adamsen ha trasformato con calma (1-2, min. 49). Un vero colpo alla testa lascia indifferente La Jeantoise fino alla fine: Dean costringe Larsen ad una parata impressionante (80′).

Omri Gandelmannnel gioco, è il più pericoloso a Gand. Allerta Larsen all’82’ ma soprattutto, quando ogni speranza sembrava perduta, si ritrova terribilmente solo sul dischetto, controlla il petto e realizza il 2-2 (90+4).

I supplementari giocheranno a favore del Gent: Max Dean trova ancora Larsen sulla sua strada (105′), e gli uomini di Wouter Franken probabilmente avrebbero dovuto ricevere un rigore al 111′. Ma non avranno bisogno di lamentarsi con l’arbitro: una volta ancora una volta, Omri Gandelmann, dopo il buon lavoro di Torunariga, colpirà e segnerà per il 3-2 e il Gent (119esimo posto) si qualificherà.

I Buffaloes conoscono già il loro avversario: sarà il Partizan Belgrado, eliminato ai supplementari (2-2, 3-2 prima del match) contro l’FC Lugano. Un forte avversario ora si trova tra i gironi del Ghent e della Conference League.