Oltre 35 anni fa, Dragon Ball offrì a Goku un vero lavoro e salvò vite umane: scommettiamo che non sapevi di questo episodio speciale di DB!

Forse sei un fan di Dragon Ball, ma conosci questo episodio molto speciale in cui Son Goku interpreta un pompiere?

Il figlio di Goku come pompiere

Per quanto strano possa sembrare, sapevi che Goku ha effettivamente trovato lavoro come pompiere? È l’ora di un momento, anzi di un episodio speciale: Gokū no shōbō-tai (“Goku il pompiere”, in francese). In realtà, questo breve momento di dieci minuti non fu mai trasmesso in Francia e aveva lo scopo, nel 1988, di insegnare ai bambini piccoli alcune regole di vita: qui, in questo caso, furono inculcati i pericoli del fuoco. Il racconto segue Goku, che si sta tranquillamente allenando nel parco mentre si gode una bella giornata di riposo dopo lunghe ore di lavoro come pompiere. Ma ora l’eroe è testimone di una scena che lo turba molto: due bambini stanno giocando con fuochi d’artificio e fiammiferi e hanno la geniale idea di dare fuoco alla spazzatura, prima che Goku intervenga con un secchio d’acqua e spieghi loro i pericoli di fuoco.

Accompagnato dai suoi amici, Goku effettua poi un rischioso intervento sul luogo di un incendio domestico provocato da un uomo che purtroppo si è addormentato mentre fumava la sua sigaretta. La sera i bambini coglieranno l’occasione per spiegare ai genitori, che spesso ne sono ignari, i pericoli dell’incendio. Il giorno dopo anche Bulma accende il fuoco (sì, certo) preparando un piattino. Allora i bambini si precipitano a chiamare il 119, il numero dei vigili del fuoco in Giappone, per salvare la situazione. Fortunatamente tutti sono salvi, anche il gattino di Bulma, che è stato salvato da Son Goku.

Se la versione non viene trovata per molto tempo, il canale Due anni fa, Kinto-Un Productions ci ha presentato, su un bel piatto d’argento, una versione ripulita e ripulita di questo episodio cult e poco conosciuto. La buona notizia è che è disponibile anche una traduzione francese. Per tua informazione, i testi dei titoli di coda sono stati modificati per adattarsi alla storia raccontata.

Un parco divertimenti per celebrare il lavoro

E ricorda, il parco a tema Dragon Ball, tanto atteso dai fan, sarà presto costruito a Qiddiya, in Arabia Saudita. Dovrebbe essere un must per tutti i fan dell’universo creato dal compianto Akira Toriyama. Esteso su una superficie di oltre 500.000 metri quadrati, sarà suddiviso in sette aree emblematiche, con la casa Tortue Géniale e la Capsule Corporation. La statua di Shenron, alta circa 70 metri, sarà dotata anche di montagne russe. Secondo i progettisti le parole chiave sono “rispetto del lavoro” e “ambizione eccessiva”…