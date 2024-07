Olimpiadi Parigi 2024: “Irrispettosi e aggressivi!” Un nuotatore è stato escluso dai Giochi dopo aver visitato la Torre Eiffel

Di base

I fatti sono accaduti venerdì 26 luglio, giorno della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici in Francia (26 luglio – 11 agosto).

“Non siamo qui per divertirci o andare in vacanza.” E con queste parole in particolare, e senza condiscendenza, il capo della delegazione brasiliana del nuoto ha informato il grande pubblico dell’esclusione di uno dei suoi nuotatori.

Alla specialista dei 100 metri stile libero Ana Carolina Vieira è stato chiesto esplicitamente di lasciare il Villaggio Olimpico e tornare in Brasile dopo aver “violato” l’ambiente di vita della sua squadra. Colpa sua? Dopo aver visitato la Torre Eiffel venerdì 28 luglio – prima dell’inizio ufficiale dei Giochi Olimpici di Parigi (26 luglio – 11 agosto).

La giovane era accompagnata da un altro nuotatore della sua delegazione, Gabriel Santos. È stata “pizzicata” a causa delle foto che ha pubblicato sul suo account Instagram.

Secondo quanto riportato dal quotidiano belga SeraAna Carolina Vieira e Gabriel Santos hanno lasciato il Villaggio Olimpico nonostante non avessero il permesso. Tuttavia, secondo i nostri colleghi, la punizione iniziale era un avvertimento. Ma la giovane avrebbe risposto a questo annuncio in maniera “irrispettosa e aggressiva”. Il che ha portato alla sua esclusione.

Gabriel Santos avrebbe accettato questo avvertimento e sarebbe quindi rimasto al fianco dei compagni. Il presidente della Nazionale brasiliana, invitato a commentare l’accaduto, ha concluso: “Siamo qui per lavorare per il Brasile, per gli oltre 200 milioni di contribuenti che lavorano per noi”.