Olimpiadi 2024: Remco Evenepoel, medaglia d’oro, racconta questo ‘momento magico’ davanti al Re e alla Regina

Fin dal primo giorno, sabato il Belgio ha aperto il suo stand per le medaglie alle Olimpiadi di Parigi. Entrambi hanno vinto la cronometro di ciclismo su strada. Remco Evenepoel ha aggiunto una nuova maglia alla sua collezione, quella del campione olimpico, e ha invitato sul podio anche Wout van Aert che ha vinto la medaglia di bronzo.

Lunga vita a Remco Evenepoel "momento magico" Vincendo il titolo olimpico nella cronometro sabato a Parigi, ha espresso la sua felicità nel condividere il podio con lo stesso collega belga Wout van Aert. "Molto orgoglioso" Dal suo terzo posto.

Giochi Olimpici 2024: Remco Evenepoel e Vot van Aert portano a casa l’oro e il bronzo nella cronometro



“Questa vittoria significa molto per me. Alle Olimpiadi hai solo una possibilità ogni quattro anni. È stato l’ultimo torneo in cui non ho vinto in una cronometro. Ora ho spuntato tutte le caselle di quella lista, “ Evenpoel ha commentato.







“Riuscire a farlo dopo un duro Tour di Francia in cui ho lottato fino alla fine è stato a dir poco magico nella mia vita”.Fleming ha aggiunto il terzo posto al Grand Ring domenica scorsa. Domenica sera ho festeggiato fino alle 4 del mattino. “Mi sono divertito domenica sera fino alle 4 del mattino e poi ho passato il lunedì a letto. Avevo domande sulla mia forma fisica, ma ieri (venerdì) mattina ho iniziato a sentirmi di nuovo fresco, sentivo che avevo ancora qualcosa nel serbatoio e questo è ciò che mi ha dato mi dà fiducia per la giornata.” Ciò che ho già ottenuto in così giovane età, di cui sono molto orgoglioso Ha detto il ciclista “pienamente cosciente” Per quello che ha già ottenuto quando aveva solo 24 anni.“A volte sembra che non sia mai abbastanza, non per me ma per le persone fuori. So quello che ho già ottenuto in giovane età e ne sono molto orgoglioso.” Egli ha detto. READ Il Belgio ha ottenuto la prima vittoria nella sua storia ai Mondiali di pallamano contro la Tunisia













Trovare due belgi sulla piattaforma lo è “È incredibile perché tutti si aspettano tanto da noi. Noi diamo una risposta a chi dubita di noi, ed è un bellissimo momento da condividere insieme”. Ha aggiunto. “Sorpresa” di Lout Fan Art “È molto bello iniziare la prima giornata con due medaglie, anche se non siamo un grande Paese”.ha aggiunto Wout van Aert, gravemente ferito in primavera. “A differenza della corsa su strada di Tokyo, dove sentivo di poter vincere, non pensavo di avere il potenziale per vincere una medaglia qui. È stata una sorpresa e ne sono molto orgoglioso.” Ha sottolineato il corridore Visma.













Al termine erano presenti sugli spalti il ​​Re e la Regina per tifare per i nostri connazionali. I fiamminghi saranno ancora una volta la punta di diamante della squadra belga durante la corsa olimpica su strada di sabato prossimo.“Avremo tante carte da giocarci. Foote è in gran forma. Abbiamo una squadra molto forte”. Evenpoel ha sottolineato. Il Comune di Dilbeck “organizza una festa” Dilbeck era estasiato dopo che Remco Evenepoel ha vinto la medaglia d’oro. “È già cittadino onorario della città e non puoi averlo due volte, ma senza dubbio faremo una festa (per celebrare questo titolo olimpico).” Lo ha annunciato il sindaco Willie Segers. READ Quotidiano finestra di mercato (18/06): Un nuovo club entra nel ballo di Lewandowski Molte persone si sono radunate all’Evenpoel Supporters’ Café di Shepdale per assistere al processo contro il tempo. Quando fu annunciata la notizia della sua vittoria, la reazione fu naturalmente entusiasta, ma ci fu anche una grande gioia in tutta la Comune. “Questo fine settimana sono già previste due feste in due zone della città, il che aumenta le occasioni di festa”.Lo ha annunciato il sindaco. “Questa è una performance meravigliosa, da parte di un giovane uomo molto amichevole della nostra città, e possiamo solo esserne orgogliosi e felici, poiché illumina un po’ di luce su Dilbeck e i suoi abitanti.” Dopo le vittorie alla Vuelta e ai Campionati del mondo di ciclismo su strada 2022, l’Aéroballe de Schepdaal è diventata ufficialmente cittadina onoraria del comune di Dilbeek, nel Brabante fiammingo.