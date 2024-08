Olimpiadi 2024 – Basket: gli Stati Uniti battono la Francia 98-87 nella finale di basket maschile

A Tokyo nel 2021, gli americani avevano già battuto i francesi in finale, 87-82.

La partita è iniziata con ritmi elevati. Il Team USA, che ha iniziato con Stephen Curry, Devin Booker, Kevin Durant, LeBron James e Joel Embiid, ha dominato con i suoi tiri dalla lunga distanza. Mentre i Blues hanno risposto solo 1 tiro vincente su 9 nel primo quarto, gli uomini di Steve Kerr ne hanno segnati 4 su 11 e hanno chiuso il primo periodo a più 5 (15-20).

La Francia può contare su Victor Wimpanyama per rimanere in contatto. La difesa a zona e l’8-0 sono caduti su Strazel (6) e Koulibaly (2) fino a permettere ai francesi di condurre 25-24.

Il ritorno in campo di James, Booker e Curry è stato sinonimo del ritorno degli Stati Uniti in vantaggio 27-32. I Blues hanno pareggiato con un punteggio di (32-37). Durant, Curry e Booker hanno poi dato allo Star-Spangled Banner un vantaggio di dieci punti (36-46). Il quindicesimo punto segnato da Yaboselli è stato gradito alla Francia prima che fischiasse il +8 in favore degli Stati Uniti (41-49).

Le americane si portano sul +14 al 23esimo posto grazie a due perle di Curry (47-61). Poi l’intensità del gioco americano è diminuita. La Francia rientra in partita grazie a “Wimpy” (20 punti in 20 minuti di gioco prima di chiudere la partita a 26 punti in 29 minuti) e si riporta a -6 al 27′ (59-65). Grazie a Fournier sono riuscito a mantenere questo divario all’inizio del quarto quarto (66-72).

La squadra statunitense è riuscita a passare in vantaggio senza che la tensione della partita si alzasse, a differenza di quanto accaduto nella semifinale contro la Serbia. Lascio che l’orologio scorra su ogni possesso. La differenza non cambia a 5 minuti dalla fine (74-82).

La Francia continua a crederci e si riporta a -5 (77-82) a 3.30 dalla sirena e addirittura a -3 (79-82) nell’azione successiva. Curry calma gli entusiasmi dei francesi segnando altri 3 punti (79-85) prima della doppietta di Durant (79-87).

Un festival di tiri pluripremiati (8/12 per il solo Curry durante l’intera partita) da entrambe le squadre (gli USA sono caduti 18/36 in questo esercizio, la Francia 8/20 dopo 1/10 all’inizio della partita) ha piegato la partita a favore delle star americane.

Arrivando al suo primo torneo olimpico all’età di 36 anni, la stella del Golden State Stephen Curry ha entusiasmato il mondo nelle semifinali e nella finale. Ha segnato 17 tiri vincenti su 26 tentativi contro Serbia e Francia, che non hanno mai fallito.