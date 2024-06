Halle Berry nuda sotto il vestito? Questo effetto visivo fa impazzire gli utenti della rete

Halle Berry È un’attrice molto famosa ed è molto attiva anche sui suoi social media. Uno dei suoi post più recenti su Instagram Ho illuminato il web. E con buona ragione, alcuni dei suoi follower pensavano che l’attrice lo stesse mettendo in mostra Parti speciali. Te lo spiegheremo.

Halle Berry torna sullo schermo tramite Netflix

modello precedente, Halle Berry è oggi meglio conosciuta come attrice, ma è anche una produttrice. film X-Men A Kingsman: Il Cerchio d’Oropassando per John Wick ParabellumSi è affermata come una delle principali star di Hollywood. Se è attiva sui social media ed è nota per la sua attività di beneficenza, È anche nota per essere un po’ conservatrice, Soprattutto nei media.

Tuttavia, recentemente è apparsa nelle notizie per questo motivo Lei reciterà nel film l’Unione su Netflix, insieme a Mark Wahlberg. Il film ha ricevuto un trailer di recente, poche settimane prima della data di uscita prevista per il 16 agosto 2024.

Ma passando ad un altro argomento, Halle Berry si è trovata a far interagire i suoi fan – ma non solo – sui social network. È solo una sua foto, poiché potremmo pensare che ci stia rivelando le sue parti intime. Tuttavia, non è proprio quel tipo di casa.

Foto seminuda…o no

Qualche giorno fa, Halle Berry ha pubblicato una serie di foto di se stessa in abito sul suo account Instagram. Chiaramente pieno della gioia della vita, Si è divertita a torcere il vestito e sollevarlo, esponendo completamente le gambe… e il cavallo? impossibile! Ma questo è quello che hanno pensato i follower dell’attrice, che non hanno esitato a condividere con lei il loro stupore, e talvolta il loro sgomento. In effetti, Halle Berry indossa biancheria intima beige, Che può essere facilmente confuso con il colore della sua pelle. Dobbiamo ammettere che a prima vista non è chiaro!

Con i post di Halle Berry, i commenti che appaiono sono spesso divertenti, Molti netizen hanno ammesso di aver ingrandito la foto, cosa che ha stuzzicato la loro curiosità. Se è un peccato rimpiangere alcuni commenti inappropriati, i fan della traduttrice di Catwoman nel film del 2004 non esitano a difenderla e si godono questo malinteso.