Obbligazioni nazionali: ING annuncia un netto 2,66% sul suo conto a un anno

Orange Bank ha promesso di battere il mercato: la sua promozione per l’assunzione di nuovi titoli di Stato sale al 2,8% di interesse netto se un cliente si iscrive in anticipo per depositare i propri soldi sul nuovo conto per dodici mesi.

Vicepresidente del Dipartimento di Economia

Di Amandine Clute



Pubblicato il 26/08/2024 alle 09:32

Tempo di lettura: 1 minuto

























AIl 4 settembre, quasi 22 miliardi di euro torneranno sui conti di risparmio di oltre 600.000 risparmiatori belgi, accompagnati da interessi per 615 milioni di euro. UN lotto Senza precedenti nel nostro Paese e nessun istituto finanziario vorrebbe perderselo. Così le promozioni per ottenere quanto più possibile della cifra record investita l’anno scorso nei primi titoli di Stato a un anno si sono susseguite per diverse settimane e non erano sempre le stesse.





