Nuovi leak rivelano un design più elegante e funzionalità complete

Dopo aver visto i render dal vivo, sono appena trapelate nuove immagini di un modello del Galaxy Z Fold6. Il prossimo smartphone pieghevole di Samsung, grande quanto un libro, presenta un design più elegante e moderno rispetto al suo predecessore, il Galaxy Z Fold5. I bordi piatti e gli angoli più netti conferiscono al dispositivo un aspetto più simmetrico ed elegante. Un altro notevole miglioramento è la maggiore larghezza dello Z Fold6 rispetto allo Z Fold5 di cui abbiamo recentemente parlato. Ciò dovrebbe portare a display esterni ed interni più grandi, fornendo una migliore esperienza utente e una maggiore facilità d’uso. Sembra che Samsung abbia ascoltato il feedback degli utenti per migliorare il design del suo prossimo smartphone pieghevole di punta.

Specifiche più elevate per prestazioni di punta

Oltre al design ridisegnato, il Galaxy Z Fold6 impressionerà anche con le sue specifiche tecniche di alto livello. Secondo un documento tecnico trapelato, il dispositivo sarà dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici con una risoluzione di 2160 x 1856 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Lo schermo esterno sarà da 6,3 pollici con una risoluzione di 2376 x 968 pixel e sempre una frequenza massima di 120 Hz.

Sotto il cofano, il Galaxy Z Fold6 sarà alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 3, supportato da 12 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna. Questa configurazione dovrebbe fornire prestazioni eccezionali, sia per le attività quotidiane, che per il multitasking o anche per i giochi mobili più impegnativi.

Modulo fotografico versatile

La fotografia non è tralasciata sul Galaxy Z Fold6. Secondo le informazioni trapelate, lo smartphone avrà una tripla configurazione della fotocamera posteriore, composta da un sensore principale da 50 megapixel, un’unità ultra grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel. Nella parte anteriore ci sarà una fotocamera selfie da 4 megapixel sotto il display e una fotocamera selfie da 10 megapixel alloggiata in un foro sul display esterno. Quest’ultima voce conferma una fuga di notizie precedente.

Questa versatile configurazione fotografica dovrebbe consentire agli utenti di catturare foto luminose e dettagliate in qualsiasi situazione, fornendo al contempo opzioni di zoom e grandangolo per una maggiore creatività.

Nonostante il design pieghevole e la forma compatta una volta piegato, il Galaxy Z Fold6 non deve scendere a compromessi in termini di autonomia. Infatti, sarà alimentato da una batteria da 4.400 mAh. Resta da vedere se il miglioramento del software di Samsung consentirà allo Z Fold6 di durare un’intera giornata di utilizzo intenso.

Disponibilità e colori

Secondo le indiscrezioni, il Samsung Galaxy Z Fold6 sarà disponibile in tre colori: Navy, Silver Shadow e Pink. Misurerà 153,5 x 68,1 x 12,1 mm quando piegato e 153,5 x 132,6 x 5,6 mm quando aperto. Il suo peso sarà di 239 grammi.

Molte fonti concordano nel ritenere che il Galaxy Z Fold6 verrà presentato ufficialmente il 10 luglio 2024. Sarà poi possibile confermarne l’informazione, ritenuta molto credibile. Conosceremo anche il prezzo delle diverse configurazioni previste dal brand.