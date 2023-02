La Cina ha perso il suo nuovissimo rover marziano? – Lavoro mattutino

 Per Mathias Bertrand  pubblicato in Mercoledì 22 febbraio 2023 A 20:30 •  4 lettura accurata

L’agenzia spaziale cinese è insolitamente cauta nei confronti di Zhurong, il suo rover che esplora Marte dal maggio 2021. Tuttavia, secondo le immagini della Nasa, il piccolo robot stellato rosso non si muove da molto tempo.

La Cina non fa mistero delle sue crescenti ambizioni spaziali, nel senso che porta la fiaccola del grande rivale comunista contro gli Stati Uniti. E mantiene un ritmo vertiginoso, con la sua stazione spaziale in orbita e un programma completo di rampe di lancio sempre più potenti. Ma la conquista dello spazio non è priva di ostacoli: è possibile che le prime tracce fatte in Cina nella polvere marziana possano essersi sbiadite.

letargo prolungato

Il rover Zhurong, il primo rover cinese del suo genere, atterrerà su Marte nel maggio 2021 come parte della missione Tianwen-1. Le comunicazioni sono state stabilite e la piccola astronave ci ha inviato le immagini, rendendo il Regno di Mezzo la seconda potenza spaziale a compiere un’impresa tecnica di questo tipo.

Solo che potremmo aver perso un po’ di Zhurong. Dopo un anno di servizio dedicato, il rover a energia solare è andato in letargo lo scorso maggio per resistere ai bassi livelli di radiazione solare invernale nella regione del Pianeta Utopia di Marte.

Tuttavia, secondo le immagini riprese dal Mars Reconnaissance Orbiter della NASA, in orbita del Pianeta Rosso, mostrano che il robot non si è mosso almeno dal settembre 2022. Sono stati cinque mesi di stallo, a cui si è aggiunto il silenzio inquietante di China, ma lei è pronta a comunicare con la sua ingegnosità.

Zhurong avrebbe dovuto risvegliarsi intorno a dicembre, al momento del solstizio di primavera nell’emisfero settentrionale di Marte. Chiaramente non è così, e fonti interne che vogliono rimanere riservate all’agenzia spaziale cinese sussurrano che il contatto radio è andato perso, secondo quanto riferito Posta del mattino della Cina meridionale.

L’immobile rover Zhurong, avvistato dall’orbita dal Mars Reconnaissance Orbiter della NASA. NASA/JPL-Caltech/OR Arizona

Polvere di ruggine che soffoca il robot rosso?

Le immagini riprese da HiRISE, la telecamera ad alta risoluzione del Mars Reconnaissance Orbiter, indicano che il rover cinese è stato gradualmente ricoperto di polvere marziana, fino a ricoprire i suoi pannelli solari a tal punto da non poter immagazzinare abbastanza energia, bloccando le “finestre” che lascia entrare una sostanza chimica chiamata n-undecano che immagazzina energia termica durante il giorno e la rilascia durante la notte.