Nuovi incidenti segnalati l’ultimo giorno della campagna; “Cinquantuno candidati o attivisti sono stati aggrediti fisicamente”, secondo Gerald Darmanin

Intorno alle 16:45 nei pressi della scuola elementare, “Cinque persone che incollavano i manifesti del Raduno Nazionale, affollati dai bambini che giocavano in piazza, hanno finito di montarli e poi se ne sono andati in fretta”., i dettagli del presente comunicato stampa. Lo faranno allora “Molestie e aggressioni verbali” Due mamme hanno risposto e hanno risposto rimuovendo il poster, prosegue il comunicato.

Secondo questo documento, gli elementi di fissaggio hanno poi ribaltato il veicolo e “Sono sceso dall’auto (…) Dotato di bastone telescopico »Prima di partire, per le mamme presenti: “Puliremo comunque, è tutto finito, il Fronte Nazionale sta passando.” La stessa fonte della polizia ha spiegato che gli indagati hanno effettivamente esibito un bastone, hanno nascosto il volto e hanno spiegato ai presenti che erano diretti a… ” Pulizie di casa “. Nessun arresto è stato effettuato in quel momento.

Il comunicato stampa del sindaco aggiunge anche che era presente la candidata del Raggruppamento Nazionale per il 1° distretto della Val-de-Marne, Anne-Gaël Sabourin. Secondo lui, avrebbe informato due dipendenti comunali presenti sulla scena “Perderanno il lavoro e non hanno fatto nulla”.. In contatto venerdì con l’Agence France-Presse, Anne Gael Sabourin ha negato tutte le accuse. Secondo lei, sono state le due donne a strappare i manifesti e “Lui maledice” Squadra candidata. Ha annunciato che presto presenterà una denuncia con l’accusa di diffamazione e danneggiamento del materiale elettorale.

Secondo il signor Ozturun, contattato dall’AFP, le due madri sono sotto shock e intendono sporgere denuncia venerdì per questi fatti, così come fanno i dipendenti comunali. Lo ha detto il candidato del Nuovo Fronte Popolare per la circoscrizione elettorale di La France insoumise, l’attivista per i diritti dell’infanzia Les Lofouc “Ha espresso il suo sostegno” Giovedì sera su X. “Questo è il vero volto dell’estrema destra”.Commento.