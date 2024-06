Nuova Caledonia: manifestazione a Parigi per chiedere il rilascio dei prigionieri del CCAT

Decine di manifestanti si sono riuniti domenica sera, 23 giugno 2024, vicino al Ministero della Giustizia a Parigi. I manifestanti chiedevano il rilascio dei prigionieri della CCAT (Field Action Coordination Unit) e il divieto del loro trasferimento in Francia.

Questa mobilitazione è stata annunciata dal gruppo Solidarité Kanaky e dall’Associazione per l’informazione e il sostegno per i diritti del popolo Kanak (AISDPK) sulla rete sociale e “No alla loro deportazione in Francia”.



©Claire Seery/Hans Lukas



Questa manifestazione segue l’arresto di sette attivisti del CCAT in Francia, tra cui il portavoce ufficiale Christian Tin. Questi attivisti sono stati trasferiti in Francia dopo le manifestazioni che hanno scosso la Nuova Caledonia contro lo scioglimento del collegio elettorale, durante le quali hanno perso la vita nove persone.

Nel frattempo la situazione sull’isola resta tesa. Nelle ultime ore (notte da domenica 23 a lunedì 24 giugno) si sono verificati diversi disordini del traffico e atti vandalici. Gli ostacoli si moltiplicarono e si intensificarono, sconvolgendo la vita quotidiana dei residenti. Molte scuole sono rimaste chiuse lunedì mattina.