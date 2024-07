‘Non voglio essere sepolta’: i desideri postumi di Shannen Doherty

L’attrice Shannen Doherty è morta sabato 13 luglio a causa di un cancro. La 53enne, che ha recitato in Beverly Hills 90210 e Streghe, aveva pianificato tutti gli arrangiamenti prima della sua morte. Ne ha parlato nel suo podcast Let’s Be Clear. La star aveva concordato tutti i dettagli con la sua famiglia, dal funerale all’eredità:Non voglio essere sepolto. Voglio che il mio grigio si mescoli con il grigio di mio padre. Voglio anche usarlo per piantare un albero a Malibu, dove ho passato tanti bei momenti con mio padreInfatti, suo padre è morto nel 2010 dopo una lunga lotta contro la malattia all’età di 66 anni.

Ci sono persone che non voglio.

Durante il suo funerale, Shannen Doherty ha anche confidato che non voleva che certe persone partecipassero. “Ci sono persone che non voglio. Vengono solo perché è politicamente corretto e voglio liberarmi di quella pressione. Inoltre, non voglio che la gente pianga o guardi la cerimonia e dica segretamente: “Grazie a Dio finalmente è morta”.“Lo ha detto senza fare nomi.