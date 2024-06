Il Camerun ha battuto Capo Verde 4-1 nelle qualificazioni ai Mondiali. Non si tratta affatto di un successo da poco, visti gli avvenimenti accaduti nelle ultime settimane.

Di solito, vince 4-1 Camerun La partita di Capo Verde non avrebbe fatto notizia. La prima partita di Mark Bryce dalla panchina per gli Indomitable Lions ha portato alcuni riverberi alle nostre latitudini. Ma dopo tutto quello che hanno dovuto sopportare l’allenatore e la squadra belga, è successo questo.

Nominato a capo della squadra nel bel mezzo di una guerra tra clan tra la Federazione e il governo, Preece è stato recentemente attaccato pubblicamente da Samuel Eto’o.

Peggio ancora, la preparazione per questa manifestazione è stata del tutto scadente, dalle attrezzature scomparse alle camere d’albergo inaccessibili, inclusa l’assenza dei delegati di Price non accreditati per l’incontro di oggi.

Vittoria omerica del Camerun

Senza i suoi dipendenti Marco Urgente Ha quindi portato il Camerun alla vittoria per 4-1 su Capo Verde, compreso un gol dell’ex giocatore del Djanet Michael Ngadio.

Una vittoria importante perché permette ai camerunensi di conquistare il primo posto nel proprio girone di qualificazione. Solo il primo è una qualificazione diretta al Mondiale 2026, d’altronde basterà questo per accontentare Samuel Eto’o?