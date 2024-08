“Non sappiamo elaborare il lutto”: a due anni dalla morte del neonato, Anthony e la sua compagna aspettano ancora il suo funerale

In genere, il completamento di un progetto come questo richiede dalle 12 alle 15 settimane. Tuttavia, a causa dei ritardi nelle consegne legati al periodo post-Covid-19, i lavori potranno iniziare solo a novembre. “E questo è l’inizio dei problemi.”“Antonio dice.

Nel giorno del compleanno del figlio, la coppia si recò al cimitero e notò che la lapide originale era stata rimossa e sostituita con un’altra. Un altro shock per i genitori che non erano stati avvertiti della situazione. Quando chiamarono l’impresa funebre, spiegarono che dovevano ritirare la vecchia pietra da rispedire al laboratorio, e che avevano posizionato una pietra provvisoria in attesa che venisse consegnata l’ultima pietra.

In seguito a questo incidente, le pompe funebri hanno spiegato che era necessario ordinare una nuova pietra e ricominciare da capo, il che ha comportato un ulteriore ritardo di 12-15 settimane. “Dato che erano responsabili del problema, non potevano fare pressione sui loro fornitori affinché si muovessero più velocemente. Abbiamo dovuto aspettare ancora, ed è tutta colpa loro.”Antonio si rammarica.

Dopo diversi mesi di attesa arriva la nuova pietra. Ma quando gli assistenti funebri vollero posizionarlo, notarono un artiglio lungo più di 35 cm sulla parte anteriore. Anthony ammette con rabbia: “Ancora una volta, non hanno controllato nulla al momento del ricevimento. Hanno aspettato e l’hanno scoperto troppo tardi. Sapendo che c’era già un problema con quello vecchio, avrebbero dovuto controllare che tutto andasse bene.”.

Ancora una volta, l’unica cosa da fare è aspettare diversi mesi prima che venga consegnata un’altra pietra. Nel frattempo, le sponde laterali del memoriale devono ancora essere levigate. Se la fioriera è posizionata correttamente, lo scarico non è stato ancora scavato.

“Sono passati due anni e oggi non sappiamo come raccoglierci o piangere adeguatamente. Le lettere cadono dalla pietra, la stele è graffiata e le aste non sono complete. Non possiamo riempire la ciotola senza di lui. ” Evacuare l’acqua perché i fiori annegheranno… Stiamo parlando di un bambino quando andiamo a “Sul luogo dell’incidente, non abbiamo l’impressione che nostro figlio abbia ciò che si merita”.Il padre ammette.

Esausti, i coniugi non sapevano più cosa fare. “Non ho più parole. Nessuno merita di vivere quello che stiamo passando. Se accettiamo di fare questo lavoro, dobbiamo rispettare anche gli esseri umani, mi chiedo come reagirebbero se capitasse loro questa situazione”.“Antonio spiega.

Nonostante questi numerosi appelli, l’uomo ritiene che le pompe funebri stiano trascurando il suo caso. Va oltre e dice:“La donna che si occupa del nostro caso mi sta evitando!”.

Il dipendente interessato è stato contattato dopo questa testimonianza e ha risposto:“Non lo evito affatto, li ho ricevuti quando ho chiesto il memoriale, ma cambio ruolo all’interno dell’azienda e non sono più responsabile di questa pratica. Voglio parlare con lui, è solo che adesso è il mio collega ad avere le informazioni..

Una brutta combinazione di circostanze

La giovane riconosce una parte di responsabilità dell’azienda nel ritardo della pratica, ma spiega che la questione riguarda anche… “Da una brutta combinazione di circostanze e piccole preoccupazioni che si sono accumulate”.. Secondo lei le barre laterali del monumento non sono ancora state levigate perché gli scultori competenti stanno diventando sempre più rari in Belgio.

Se i suoi colleghi non hanno notato il graffio sulla seconda lapide è perché non era visibile sul granito bagnato. Per quanto riguarda l’evacuazione dell’acqua, questa sarà realizzata quando il monumento sarà completamente installato. “Siamo profondamente solidali e dispiaciuti per questa situazione. Non vediamo l’ora che finisca per loro, così come lo è per noi. Queste persone sono in difficoltà e non possono piangere, sappiamo che vorrebbero voltare pagina e noi lo siamo annoiato.”Lei dice.

Poi aggiunge che la scadenza per il completamento del progetto non dipende solo dalla loro volontà. In effetti, le pompe funebri sono legate ai loro fornitori. Lei dice:“È da giugno che chiediamo loro di venire a prendere la lapide, ma una volta arrivati, il camion era pieno e non sapevano come portarla. Nel frattempo la famiglia aspettava e la cosa è caduta su di noi. Noi siamo tra loro due e questo non ci rende felici.”.

Caso frequente in Belgio

Fabien Charles, segretario della FUNEBRA (Federazione reale dell’industria funeraria belga), ammette che questa situazione è frequente in Belgio. “Il settore funebre è molto complesso. Ci sono meno subappaltatori in Belgio, quindi gli impresari funebri sono obbligati a lavorare con chi c’è, e spesso sono all’estero. Ma se c’è un problema, sono in ritardo o stanno andando male lavoro, si riflette su di loro.” Sono il contatto centrale tra le due parti.”.

Pertanto, il problema che devono affrontare i genitori non risiede nei sistemi funebri né nell’installazione di memoriali. Si tratta piuttosto di una preoccupazione legata a un rapporto commerciale, con potenziali complicazioni nella consegna. La legge viene quindi applicata secondo i termini della firma del contratto.

Se la clausola prevede un impegno a raggiungere i risultati entro un certo periodo di tempo, è possibile che questo venga considerato non adempiuto, da qui la richiesta di annullamento dell’ordine.

Al termine delle sue risorse, Anthony ha invitato il suo broker a esplorare le possibilità. Se la situazione non si risolverà nelle prossime settimane, l’uomo intende avviare un’azione legale.