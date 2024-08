“Non sapevo che potesse succedere”, il giocatore di Pokémon Scarlatto e Viola trova uno degli oggetti lucenti più rari del gioco

I giochi della saga principale dei Pokémon sono assolutamente leggendari. Per completare la loro avventura e aggiungere una buona dose di sfida, i fan spesso si mettono a dare la caccia ai Pokémon cromatici, che sono mostri tascabili estremamente rari con colori insoliti. Con una possibilità su 4.096 di apparire allo stato selvatico, Shiny è incredibilmente raro e gran parte della comunità Pokemon dedica il proprio tempo a trovare e catturare queste creature che cambiano colore. I Pokémon Scarlatto e Viola non fanno eccezione a questa tendenza e molti fan passano ore a catturare Pokémon 9G in versioni brillanti! Questo giocatore è stato recentemente sorpreso di scoprire che questo NPC nel gioco ha anche un Pokémon cromatico.

Una personalità brillante nella sua squadra?

Nei giochi precedenti della saga, gli allenatori e gli avversari non giocanti non potevano avere Pokémon cromatici nelle loro squadre. Ma Bieber sembra essere un caso speciale. Sul social network Reddit, un utente con il soprannome Mattone fisico532 Ha condiviso uno snippet piuttosto insolito. Vediamo Pepper mandare il brillante Terracool in battaglia contro il dominante Ferdetercon grande sorpresa per molti appassionati di Pokemon. Il giocatore si è reso conto che il Pokémon di Pepper era cromatico quando è stato eliminato, un breve video che ha completamente scioccato la community, che credeva che un NPC come Pepper non potesse avere un Pocket Monster cromatico. Ma poi, cosa è successo?

“Ho appena visto il Terracool cromatico di Pepper. Stavo giocando al secondo round di Pokémon Viola e ho visto il Terracool cromatico di Pepper quando è stato eliminato.” Physical_Brick532 tramite Reddit

Come ha fatto Pepper a ottenere un Pokemon brillante?

Diverse affermazioni della comunità suggeriscono che anche Menzi, Pania, Pokémon Scarlatto e gli altri principali concorrenti di Viola potrebbero avere il proprio mostro tascabile luccicante. Ma secondo molti giocatori, queste accuse sono infondate e, se c’è una brillantezza nella squadra di un concorrente, Ciò deve essere dovuto a un errorePiù specificamente, un problema tecnico nel codice del gioco potrebbe consentire ai Pokémon di Pepper di diventare brillanti durante le battaglie tra Pokémon dominanti.

Il motivo è che uno dei Pokémon di Pepper, che varia a seconda del Pokémon dominante, viene generato due volte dal gioco all’inizio di ogni battaglia contro tale Pokémon. Prima che venga riprodotto uno qualsiasi di questi filmati di battaglia, viene creato un modello da esposizione dei Pokémon principali di Pepper, È in grado di generare e visualizzare lucidi. Quindi questo sarebbe un evento estremamente raro e ha più a che fare con il problema del display che con la realtà. Quindi Bieber non avrà nulla di brillante nella sua squadra!