“No, non puoi farlo.” Questa star ha rifiutato il ruolo di Superman dopo essersi visto allo specchio con il costume

Nessuno è riuscito a dimenticare i mesi di speculazioni sulla sostituzione di Henry Cavill come Superman. Dopo molti colpi di scena, è finalmente David Corenswet a interpretare il supereroe, anche se un’altra star di supereroi potrebbe prendere il suo posto.

Nuovo superuomo

Nessuno può dimenticare le teorie più famose per indovinare chi sostituirà Henry Cavill nei panni di Superman. Dopo aver promosso Peter Safran e James Gunn (Guardiani della Galassia) Alla guida dei DC Studios, tutto è stato capovolto. Gunn ha annunciato la creazione di un nuovo universo condiviso, con nuovi film, il che significava sostituire tutti gli attori e cancellare progetti in corso come Wonder Woman 3. Alla fine, è stato David Corenswet (Pearl) a interpretare Superman in L’uscita di “Superman: Legacy” è prevista per l’11 luglio 2025. Tuttavia, per il ruolo di Clark Kent sono stati scelti anche altri attori, come questa star del cinema che non è mai riuscita a distinguersi nel ruolo.

Nessuno può essere Clark Kent

Superman aveva molte facce! Qualche anno prima della spiegazioneHenry Cavill ne L’uomo d’acciaio, diretto da Zack Snyder, il regista Bryan Singer ha cercato di riportare l’eroe al cinema. Che da allora non è più uscito nei cinema Superman IV: Alla ricerca della pace nel 1987. Problema: nessun attore corrispondeva al loro progetto. Nel 2003, Singer scelse di arrendersi. “Le difficoltà che ho incontrato nel scegliere Superman hanno contribuito alla mia decisione. Ringrazio lo studio Warner Bros. per gli sforzi compiuti, così come l’intero team di produzione”, ha spiegato il regista in un comunicato stampa. Costume.

Tra gli attori che hanno superato inutilmente il processo di recitazione, C’erano Chris Pratt e perfino Henry Cavill, Che è stato rifiutato, ironicamente. Fortunatamente, Cavill non ha perso la speranza e alla fine ha interpretato Superman qualche anno dopo. Tuttavia, alcuni attori, ad es Jude LawHanno rifiutato il ruolo da soli.

Jude Law (Sherlock Holmes) Lo ha spiegato in un’intervista a Discorso podcast dalla playlist Che era stato contattato da Bryan Singer per interpretare Superman. “Non avevano una sceneggiatura, se ricordo bene. Ho provato l’abito e mi sono guardata allo specchio. Una parte di me era come: ‘Wow, sarà fantastico’, ma poi la cosa successiva che ho saputo, Ho pensato: “No, non puoi farlo”. diversificato. Il progetto di Singer fallì rapidamente, ma fu ripreso nel 2006 con il film Superman Returns, con protagonista Brandon Roth.