Nico Capone: Affetto da problemi di salute, valuta il suo dimagrimento

L’ansia era molto presente nelle sue parole Daniela Capone. Il 13 agosto, moglie influente Nico CaponeHa parlato per discutere della salute di suo marito. Quest’ultimo, visto di recente in Ballando con le stelle (TF1), dovrà affrontare problemi di salute. Per trattare questo problema, è necessario apportare cambiamenti nella vita e nelle abitudini quotidiane. “Nicola sta attraversando un periodo difficile a causa di problemi di salute che la costringono a prendere in mano la propria vita. Voglio dirti che sarò al suo fianco nella buona e nella cattiva sorte. Questa nuova fase non sarà facile, ma insieme possiamo contribuire a superare queste sfide. È molto importante per lui perdere peso e conto su ognuno di voi per dargli il vostro sostegno incondizionato. Grazie per essere lì per lui“, ha postato Daniela su Instagram.

Nico Capone discute in dettaglio le sue preoccupazioni per la salute

Ha parlato più tardi la persona che ha condiviso l’avventura del DALS con Ines Vandamme. Parlando ai suoi abbonati, Nico Capone ha parlato più nel dettaglio di ciò che stava mettendo a rischio la sua salute. “Quando sei in sovrappeso, il tuo cuore è circondato da grasso, quindi devi stare molto attento. Soprattutto sono giovane. Dobbiamo quindi riprenderci adesso e il più rapidamente possibile. Sono circondato da professionisti. Faremo esercizio e vi mostrerò gli esercizi che farò ogni giorno seguendo ovviamente una dieta. Mi allaccerò e prenderò il comando“Ha detto.

Così l’influencer si è lanciato una sfida: “L’obiettivo è chiaro: perdere dai 20 ai 30 chilogrammi in 90 giorni“, ha annunciato.

Nico Capone fornisce un aggiornamento sulla sua dieta e allenamento

E così è iniziato il lavoro per Nico Capone, che lo aveva già fatto Perdere peso partecipando al DALS. Martedì 20 agosto ha parlato con i suoi iscritti su Instagram per parlare della sua nuova vita quotidiana e della fiducia nei suoi sentimenti. “Sono in buona forma oggi! Mi sento più leggero. Ho sempre fame dal pomeriggio in poi, ma la mattina va bene, non ho fame. Non faccio spuntini, preparo snack come farina d’avena, banana, acqua e proteine ​​in polvere“, spiega. Nico Capone spiega anche l’impegno dal punto di vista sportivo, andando “In palestra per fare gli esercizi previsti dal suo allenatore“.