Netflix è in arrivo un grande cambiamento: dovrai abituarti

Su Smart TV, la piattaforma di streaming ha deciso di rivedere il look della sua interfaccia. La nuova versione è attualmente in fase di test…

Questo cambiamento non cambierà sostanzialmente la comodità di lettura per gli utenti Neftlix su Smart TV, ma ti darà tutte le informazioni relative ai contenuti che desideri guardare in modo più… mirato. Una cosa è certa: gli utenti Netflix rimarranno sconvolti da questo cambiamento nell’interfaccia della piattaforma.

Al punto, infatti, che se stai utilizzando Netflix su una smart TV, quando passi il mouse sopra il contenuto, nella parte superiore dello schermo appare una descrizione dello stesso, accompagnata da un’immagine che si trasforma rapidamente in un trailer. .

Nella nuova versione dell’interfaccia Netflix sulla TV, la stessa descrizione, con le informazioni di accompagnamento, apparirà sotto l’icona (ma il trailer continuerà comunque a essere riprodotto automaticamente con uno zoom più dinamico).

Un’altra scomparsa, più interessante: la scomparsa del menu pivot di sinistra, che è stato sostituito da un menu nella parte superiore dello schermo, sotto forma di una semplice riga, a cui si accede semplicemente premendo “Indietro” sul telecomando. Vedremo anche un’opzione già esistente nell’app mobile Netflix: il menu “Il mio Netflix”.

Attualmente solo pochi utenti hanno accesso a questa nuova interfaccia. Ha senso distribuirlo a tutti nelle prossime settimane.

