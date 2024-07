Nessuno è interessato al ritorno di questa saga al cinema, ma il nuovo film ha ottenuto il miglior inizio della serie avvicinandosi ai 100 milioni di dollari.

Questa saga sta facendo un grande ritorno, ma rimane molto in sordina rispetto al suo successo.

Un inizio in sordina ma sorprendente

È un inizio relativamente tranquillo, ma questo film ha prestazioni migliori rispetto ai suoi lavori precedenti. C’è da dire che l’attualità cinematografica è stata particolarmente intensa nelle ultime settimane. Vice Versa 2 è ancora un grande successo nei cinema e lo ha addirittura superato Miliardi al botteghino. Ha firmato due dischi molto simbolici: These Are Them È il primo film a raggiungere questa impresa Nel 2024, oltre al primo lungometraggio d’animazione a raggiungere un tale successo così rapidamente nella storia. In breve, Disney Pixar sta dando il via all’estate in grande stile! Dietro di lui al botteghino c’è questo attesissimo film horror, che ha sorpreso anche molti critici e ha già superato tutte le aspettative.

Reazioni entusiaste

“Quietly: Day One”, il prequel della saga omonima, ha suscitato scalpore tra la critica e ha già attirato un gran numero di telespettatori. In realtà ha funzionato meglio dei due film precedenti. Il film ha debuttato con 98,5 milioni di dollari al botteghino mondiale. “Questo è il fine settimana di apertura più grande per la serie, con la prima apertura a 50 milioni di dollari nel 2018 e Soundless 2 che aprirà a 47,5 milioni di dollari nel 2021”, specifica Boxoffice Pro. Come promemoria, A Quiet Place: Day One (nell’originale) si concentra sugli eventi iniziali dell’invasione aliena, esplorando come il mondo ha reagito quando è stato attaccato per la prima volta da queste misteriose creature senzienti. Per l’occasione ha avuto un ruolo importante anche la famiglia Abbott John Krasinski, Emily Blunt e Millicent SimmondsQuesto lascia spazio a nuovi eroi. Seguiamo invece Lupita Nyong’o, una famosa attrice avrà un ruolo da protagonista in questo prequel, sempre accompagnata dal suo gatto. Lo troviamo fianco a fianco Giuseppe Quinnnoto per il suo ruolo in “ Cose strane».

Tuttavia, questi risultati al botteghino concordano bene con le critiche espresse dai giornalisti, così come dai telespettatori. “La storia umana raccontata qui è entrambe le cose Terrificante e bellissimo. Lupita Nyong’o e Joseph Quinn sono fantastici. Grandiose anche nuove storie…” “È stato interessante vedere una prospettiva diversa quando tutto è andato in pezzi”, ha detto Brandon Davis di ComicBook.com.È un casting eccezionale“Ha fatto un ottimo lavoro, soprattutto il gatto, tenendomi con il fiato sospeso”, dice uno spettatore. Pomodori marci. Insomma, su questo sembrano tutti d’accordo, il che non può che giovare alla saga che è ancora in attesa di un terzo episodio e purtroppo molto segreta. Nel frattempo avete tempo per scoprire “Day One”…