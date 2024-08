Il confronto tra Cina e Filippine si sta intensificando. Dopo diversi mesi di crescente tensione attorno alle Isole Spratly, che Pechino e Manila rivendicano da decenni, una nave cinese si è scontrata con due imbarcazioni filippine nel Mar Cinese Meridionale, nella notte tra domenica e lunedì. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’atollo dell’isola di Sabina, che si trova a soli 140 chilometri dall’isola di Palawan nelle Filippine.

La nave cinese ha prima speronato la prima nave filippina, prima di danneggiare lo scafo e lo scarico della seconda nave, ha detto Jay Tarella, portavoce della guardia costiera filippina. Se Manila attribuisce la responsabilità della collisione all’imbarcazione cinese, Pechino scarica la responsabilità sulle Filippine, denuncia la manovra “poco professionale e pericolosa” e conferma che queste navi “sono entrate illegalmente” nelle acque vicino alle Isole Spratly. Un’altra scintilla nella polvere altamente infiammabile che è il Mar Cinese Meridionale.

Rivendicazioni territoriali

Le tensioni in questa regione non sono nuove. Il Mar Cinese Meridionale, confinante con Cina e Filippine, ma anche con Vietnam, Tailandia, Cambogia, Malesia, Taiwan, Brunei e Singapore, stuzzica l’appetito della maggior parte di questi paesi, che vogliono a tutti i costi espandere la loro zona economica esclusiva ( ZEE). Discutono sull’appartenenza ai due arcipelaghi principali, Paracel e Spratly.

La Cina rivendica l’80% del territorio marittimo, invadendo così notevolmente la zona economica esclusiva del suo vicino, le Filippine. Si basa sul documento della “linea delle nove linee” del 1948 che dovrebbe definire i confini della regione. Le Filippine, come Malesia e Vietnam, rifiutano la sovranità cinese sulle isole Paracel e Spratly e brandiscono la Convenzione internazionale di Montego Bay, firmata nel 1982, che fissa i limiti della zona economica esclusiva a 200 miglia nautiche (370 chilometri) dalla costa.

Braccio di ferro

Nel 2013, Manila ha avviato un procedimento arbitrale internazionale, spingendo la Corte permanente dell’Aia a pronunciarsi a favore delle Filippine tre anni dopo. Secondo L’Aia, “Non esiste alcuna base legale perché la Cina possa rivendicare i diritti storici sulle risorse nelle aree marittime all’interno delle Nove Linee”. È una decisione che Pechino ha ampiamente ignorato e continua a rivendicare le Isole Spratly costruendo piste di atterraggio per i suoi aerei.

Per mesi, la situazione di stallo tra Cina e Filippine si è concentrata sull’atollo Thomas II, che si trova a 200 chilometri dall’isola di Palawan e a più di mille chilometri dall’isola cinese di Hainan. Nel 1999, l’esercito filippino fece incagliare deliberatamente una nave militare chiamata “Sierra Madre” per stabilire un sito di insediamento in questa regione contesa.

Di conseguenza, Manila mantiene una piccola guarnigione i cui rifornimenti Pechino cerca di bloccare con tutti i mezzi, provocando scontri regolari. Le due imbarcazioni filippine che lunedì sono state colpite da una nave cinese si stavano dirigendo specificamente verso l’atollo Thomas II.

Rischio di escalation

Se in genere le scaramucce si limitavano ad avvertimenti e colpi di idranti, da diversi mesi assistiamo ad un aumento delle forze. A giugno, due navi cinesi e filippine si sono scontrate dopo che Manila aveva appena chiesto alle Nazioni Unite di riconoscere la sua sovranità sulla piattaforma continentale al largo delle sue coste. La richiesta nasce dall’entrata in vigore di una nuova legge cinese che permette la detenzione senza processo dei membri dell’equipaggio di navi straniere in queste acque.

Le tensioni tra Manila e Pechino fanno temere una più ampia conflagrazione. Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr., eletto nel 2022, intende opporsi all’espansionismo cinese. Si è avvicinato agli Stati Uniti, ritornando così alla politica di riconciliazione con Pechino adottata dal suo predecessore.

A marzo, il capo della diplomazia statunitense, Antony Blinken, ha visitato Manila per riaffermare il “fermo” impegno degli Stati Uniti nei confronti delle Filippine. “Gli Stati Uniti non lo fanno”, ha protestato la Cina [faisaient] Non fa parte del Mar Cinese Meridionale e [par conséquent n’avaient] Non ha il diritto di interferire nelle controversie tra Cina e Filippine.