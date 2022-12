Putin ammette l’esistenza di un conflitto “lungo” in Ucraina e attribuisce l’uso di armi nucleari: “Non siamo impazziti”

E dopo diverse minacce di utilizzarle lanciate da funzionari russi nei mesi scorsi, ha sottolineato che queste armi erano un “mezzo di difesa” e che il loro scopo era un “attacco di rappresaglia”.

In altre parole, “se veniamo colpiti, reagiamo”, ha detto il capo di stato russo.

Ha osservato che, tuttavia, “il rischio di una guerra nucleare è in aumento”, alla luce del confronto russo-occidentale sull’Ucraina, e ha accusato americani ed europei di questa situazione.

Washington ha commentato poche ore dopo: “Ogni minimo discorso sulle armi nucleari è totalmente irresponsabile”.

– ‘Processo lungo’ –

In questa occasione, Vladimir Putin ha giustificato ancora una volta l’offensiva che ha lanciato più di nove mesi fa.

“È un processo lungo, ovviamente”, ha ammesso.

L ‘”operazione militare speciale” lanciata il 24 febbraio avrebbe dovuto portare a una fulminea vittoria russa, ma l’esercito ucraino ha costretto la Russia ad arrendersi in primavera a Kiev, per poi ritirarsi in autunno in diverse altre regioni.

Rispondendo mercoledì a uno dei suoi interlocutori, il presidente russo ha ritenuto che “l’emergere di nuove regioni” sia “un risultato importante per la Russia”.

“Il Mar d’Azov è diventato un mare interno, è pericoloso”, ha dichiarato, riferendosi a questa regione marittima che confina con parte della Russia sudoccidentale e dell’Ucraina sudorientale, e di cui Mosca ora controlla l’intera costa.

Inoltre, Putin ha affermato a settembre di annettere quattro regioni ucraine, anche se il controllo russo è parziale e i combattimenti continuano.

Questo mese, le forze russe hanno dovuto ritirarsi da Kherson, la capitale dell’omonima regione meridionale che la Russia considera propria. A settembre è seguito un umiliante ritiro dall’Ucraina nord-orientale.

Il Cremlino ha a lungo negato che il suo assalto all’Ucraina fosse finalizzato alla conquista di nuovi territori, affermando di voler difendere la popolazione di lingua russa e porre fine all’alleanza tra Kiev e l’Occidente, che la Russia vede come una minaccia.

– ‘Ogni metro conta’ –

Vladimir Putin è tornato anche a mobilitare 300.000 riservisti, dai civili a quelli, notando che solo la metà di loro è stata immediatamente schierata in Ucraina.

L’annuncio di questa mobilitazione ha innescato un esodo di russi all’estero e ha evidenziato i gravi problemi di equipaggiamento dell’esercito.

Sul fronte, mercoledì sono proseguiti i bombardamenti con sei civili uccisi e cinque feriti in un raid russo sulla città di Kurakhovye, vicino a Donetsk, a est, dove attualmente si concentra la maggior parte dei combattimenti.

“È uno scontro molto difficile, ogni metro conta”, ha detto in questa zona il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Gli occupanti stanno concentrando i loro principali sforzi (…) nelle direzioni (città) di Bakhmut (che le forze russe cercano di catturare da mesi, ndr) e di Avdiivka”, sempre ad est, ha riferito in serata il Personale dell’esercito ucraino.

Ha aggiunto che missili e droni hanno preso di mira edifici civili a Korosten, nelle vicinanze di Zhitomir (centro-ovest), nonché località nella regione di Zaporizhia (sud).

Nuove sanzioni europee? –

E se, afferma il signor Zelensky, “siamo già riusciti a liberare dall’occupazione milleottocentottantotto avamposti locali”, “molte città e villaggi ucraini sono ancora sotto l’occupazione russa”.

Il presidente ucraino ha dichiarato: “Non abbiamo il diritto di lasciare un solo ucraino sotto l’occupazione russa! Non nei campi di liquidazione russi, dove migliaia di persone sono già scomparse. Non sul suolo russo, dove centinaia di migliaia di ucraini sono stati inviati con la forza .” condizione.

Anche gli animali in Ucraina hanno pagato un prezzo pesante con la morte di migliaia di delfini nel Mar Nero negli ultimi mesi, un “ecocidio” che il signor Zelensky ha denunciato mercoledì.

Secondo lui, gli ucraini stanno “raccogliendo prove di questi crimini e intendono ritenerne responsabile la Russia”.

In questo contesto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha proposto, mercoledì, di aggiungere quasi 200 persone ed entità all’elenco delle sanzioni dell’Unione europea contro la Russia, comprese le sue forze armate e tre delle sue banche.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba lo ha accolto con favore e ha affermato di aver inviato una lettera a Josep Borrell, capo della diplomazia dell’Unione europea, chiedendo “gravi sanzioni alla produzione missilistica russa”.

pur / frugando / allora

conferma