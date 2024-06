MR/Duello di partecipazione: quale futuro per la salute?

Scenario MR

Crescita dell’1,4%.

Il divario tra lo scenario MR e quello Engagés raggiungerà i 4,5 miliardi a fine legislatura, nel 2029. Il MR intende limitare l’aumento della spesa sanitaria alla crescita economica (cioè circa 1,4% del PIL all’anno secondo le ultime previsioni dall’Ufficio Pianificazione).

40 miliardi

L’economista Philip Devitt ha calcolato che fissando la crescita della spesa sanitaria all’1,4% annuo, passeremo da 37,8 a 40,5 miliardi di dollari (ovvero un aumento del 7%) nel corso della legislatura. Una crescita bassa non significa necessariamente un vero e proprio risparmio, ma richiede una scelta tra politiche creative.

protezione

Per Jorge-Louis Bouchez la prossima legislatura dovrebbe servire a questo “Migliorare significa”. L’obiettivo non è risparmiare denaro ma rendere il sistema più efficiente “Controllare la crescita delle spese”Soprattutto attraverso una migliore politica preventiva. “Con una migliore prevenzione, le persone saranno più sane e risparmieremo denaro”.sentenza Bushez.

Notizie false

Il Movimento Rivoluzionario aveva presentato due denunce contro Solidaris alla vigilia delle elezioni, accusando la Mutualità Socialista di aver inviato un’e-mail ai suoi membri. “mentire” Sul risparmio sanitario. “Non vogliamo togliere un solo euro alla sanità, è una fake news”.Allora lo è stato

Ha detto George Louis Bouchez.

Progetto impegnato

45 miliardi

Per Les Engagés la crescita dovrebbe essere del 3,5% annuo (in linea con le previsioni di giugno 2023 diffuse dallo stesso ufficio di pianificazione), l’1% in più rispetto all’attuale legislatura. La proposta di Engagés aumenterebbe la spesa sanitaria a 44,9 miliardi nel 2029, con un aumento del 18,8% rispetto alla legislatura.

protezione

La deputata Elizabeth DeGrasse, che è stata vicepresidente di Christian Exchange, vuole essere rassicurata sulle convergenze, in particolare sulla rifederalizzazione della prevenzione. Per quanto riguarda la governance, lei la vuole “Massimo doppio limite […] Di conseguenza, il numero dei ministri della Sanità è diminuito”..

Errore MR e N-VA

Jean-Luc Croc, a nome di Engagés, è più aggressivo contro MR e N-VA che vogliono allontanarsi dalla base della crescita. Ha detto su LN24: “MR e N-VA, quando si parla di salute, sbagliano. “Investire nella salute è il miglior risparmio che puoi fare per il futuro.”.

Una mano di ferro

Jean-Luc Croc resta ottimista: “In termini di salute, abbiamo la stessa situazione di CD&V e Voruit, ma a differenza di loro (Forwit minaccia di non entrare nel governo federale se non vince la causa su questa questione sanitaria.) Andremo lì, lo faremo e dimostreremo che il nostro pensiero è il più utile.