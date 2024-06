MotoGP: “Non vedo l’ora di vedere Marc Marquez sulla rossa Ducati”

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha espresso il suo entusiasmo per la prospettiva che Marc Marquez si unisca al team Factory Ducati nel Campionato del Mondo MotoGP. Nella conferenza stampa del Gran Premio del Canada, Hamilton, che l’anno prossimo correrà per la Ferrari al posto di Carlos Sainz, ha espresso la sua ammirazione per la MotoGP e la sua aspettativa di vedere Marquez in rosso.

“ Amo la MotoGP e amo pensare al futuro di questo sport.

Probabilmente impareranno molto da quanto accaduto in Formula Uno con Liberty Media e ci sarà una crescitaMa le gare sono incredibili. E poi vedere Marc Marquez a bordo di una moto ufficiale Ducati sarà incredibile “, ha dichiarato

Hamilton. Nel 2020 ha già avuto l’opportunità di provare Yamaha A Valentino Rossi A Valencia, cosa che ha rafforzato il suo interesse per le due ruote.

Hamilton Ha continuato a sottolinearne la bellezza e la complessità Ducati : « La Ducati è sempre stata una moto bellissima e dal punto di vista di un atleta o di un pilota è sempre bello avere un nuovo ambiente, una nuova sfida, un nuovo ufficio, nuovi colleghi… C’è sempre quello stress in più e incertezza se ti adatterai bene a questo ambiente, ma è emozionante essere il benvenuto.

Non vedo l’ora di vedere Marc Marquez sulla Ducati. »

Entusiasmo Hamilton Arrivare

Marchese formaggio Ducati È condiviso da molti tifosi e osservatori della MotoGP, che vedono in questo trasferimento un enorme potenziale per il campionato.

Marchesesei volte campione del mondo MotoGP, prenderà le redini Ducatiattualmente condotto Ena Bastianini. La mossa promette di ridefinire le dinamiche delle corse della MotoGP, con un pilota di talento come lui Marchese Al volante di una delle moto più efficienti in pista.

Accesso

Marchese formaggio Ducati Si tratta di un evento importante che porta con sé grandi aspettative e che potrebbe trasformare la prossima stagione in uno spettacolo imperdibile.

Hamiltoncon il suo imminente cambiamento verso

Ferraricomprende bene le sfide e l’entusiasmo coinvolti in questo cambiamento Cicli a motore.