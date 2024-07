Monster Hunter Wilds – Capcom commenta la mancanza di una versione per Nintendo Switch – Nintendo Switch

È previsto il prossimo anno nel 2025 senza una data di uscita più precisa SU Computer, PlayStation 5 et al Serie Xboxl’opera successiva della saga Cacciatore di mostri Che seguirà Mondi di Monster Hunter uscire Nel 2018 Su tutte le piattaforme tranne NintendoInterruttoremolto atteso Monster Hunter Wilds Verrà saltata anche la console ibrida Nintendo. Per giustificare questa assenza Capcom Concessi alcuni chiarimenti in Domande frequenti Nel suo bilancio più recente fino ad oggi:

Uno dei concetti che abbiamo incorporato in questo titolo è rappresentare l’universo di Monster Hunter il più fedelmente possibile utilizzando la tecnologia più avanzata fino ai suoi limiti. A tal fine, le piattaforme attualmente in grado di realizzare questo concetto sono PlayStation 5, Xbox Series Ti forniremo maggiori dettagli su questi concetti e temi non appena pubblicheremo le informazioni sul gioco e speriamo che non vedrai l’ora di ascoltarli.

Non ci sono scuse per tornare più forti che mai con nuove azioni esclusive (almeno temporaneamente) per console Nintendo Come il L’ascesa del cacciatore di mostri ?