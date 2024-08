“Molto sobrio”, qual è la frase che sentiamo ovunque sulle reti?

La maggior parte delle tendenze oggi nascono sui social network, questo non si può negare. Tutto ciò che serve è che un video diventi virale affinché molti lo abbraccino. Da diverse settimane sentiamo continuamente la frase “troppo sobrio”. Se, come noi, non hai idea di cosa significhi, ti illumineremo.

“Molto sobrio”, la nuova tendenza del momento

Tutto è iniziato con un video pubblicato da Juelz Lebron, portoricano e creatore di contenuti transgender, che oggi conta più di 30 milioni di visualizzazioni. In questo video, l’influencer offre alcuni consigli per essere discreti e disciplinati in un ambiente professionale. È stato chiaramente pubblicato in tono sarcastico.