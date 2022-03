Quand les Simpson avaient prédit la guerre in Ucraina

C’est dans le 19e numéro de la saison 9 que les créateurs des Simpson semblent avoir una nouvelle fois eu une boule de cristal devant eux. En effet, en 1998, la FOX diffusait cet épisode intitulé “Un Homer à la mer”. On y voit notre Homer tirer par erreur des torpilles d’un sous-marin nucléaire dans les eaux russes. Une gaffe énorme qui provoque la renaissance de l’Union soviétique. Risultato? Le pays lance ses troupes militaires et tank dans les rues. Si les rues en question ne sont pas celles de Kiev ou Marioupol, l’extrait du dessin anime -o l’on aperçoit notamment la ricostruzione du mur de Berlin o encore la résurrection de Lénine-fait froid dans le dos…

“A me fait mal de le dire, mais je suis né en 1961 et lo specter de l’Union soviétique a plané sur trente ans de ma vie, ainsi expliqué le scénariste de la série, AL Jean, au Hollywood Reporter.” , pour moi, cet épisode est malheureusement plus la norme qu’une prédiction. On a justé compris que les Chooses allaient mal forcement tourner (…) Les agressions historiques ne disparaissent jamais vraiment et vous devez toujours être très vigilants. En 1998, quand la séquence a été diffusa, nous étions peut-être au zénith des relations entre les USA et la Russie. Mais dès que Poutine est arrivé au pouvoir, tout le monde a bien pris conscience qu’il était le méchant et que de mauvaises Chooses allaient finir par arriver.