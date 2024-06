piede

Miss France Nightclub… lancia tutto contro Mbappé

Pubblicato il 29 giugno 2024 alle 21:30.



La giornalista Touche pas à mon poste Amelie Biton ha parlato di Kylian Mbappé. Quest’ultima aveva partecipato a una serata organizzata a Cannes, durante la quale il nuovo giocatore del Real Madrid si è avvicinato a Miss Francia, in questo caso Maeva Coqui, che è stata incoronata nel 2018 e ha festeggiato venerdì il suo trentesimo compleanno.

Non è ancora il momento delle vacanze per Kylian Mbappe. Dopo una stagione estenuante alla guida del Paris Saint-Germain, la sua ultima nella capitale, il campione del mondo 2018 ha preso la guida.Germania Per partecipare‘Euro. Poi dovrebbe recarsi a Madrid per firmare il contratto con il nuovo club e presentarlo alla stampa. Solo allora Mbappé potrà beneficiare di qualche giorno di riposo.

Mbappe e Can, è una lunga storia

Perché il suo unico tempo libero al momento è un breve viaggio a… È stato, Durante il festival lo scorso maggio. Accompagnato daOusmane DembeléIl giocatore parigino ha apprezzato il sole, ma anche alcune serate. Editorialista per lo spettacolo tbmp , Emily Peyton Suggeriscilo Mbappé Frequentava regolarmente le discoteche della Costa Azzurra. Durante uno dei suoi viaggi, venne notato accanto ad A Signorina Francia un favore.

Mbappé è molto vicino a Miss Francia?