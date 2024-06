Migliori impostazioni per il circuito belga F1 24 – Gamosaurus

Ecco la nostra guida alle migliori impostazioni per la tua gara di F1 per il circuito belga in F1 24. L’obiettivo è darti una configurazione ottimizzata per le cronometro ma che sia anche efficiente per le corse. Tieni presente che è meglio giocare al volante per sfruttare appieno il potenziale di queste impostazioni, sebbene possano essere utilizzate con un controller.

Puoi trovare anche la nostra guida completa sui migliori volanti e accessori per F1 24 in diverse fasce di prezzo.

aggiornare : A partire da domenica 2 giugno.

Migliori ambientazioni per il Belgio su F1 24

Trova qui le nostre migliori impostazioni per il circuito belga. Ma fai attenzione, queste impostazioni sono ottimizzate per le prove a cronometro piuttosto che per le gare, quindi ricordati di regolare leggermente la pressione dei pneumatici, ad esempio.

Tieni presente che ovviamente a seconda del livello di carburante si consiglia di giocare con il livello di carburante più basso per ottenere il miglior tempo possibile. Pertanto, utilizzare il carburante minimo in base al peso nella modalità prova a cronometro.

Spoiler anteriore Spoiler posteriore Aerodinamica 15 0

Accelerazione differenziale Differenza di isteresi Freno motore entrando 30% 25% 100%

Geometria delle sospensioni Gobba anteriore -3,50 gradi Gobba posteriore -2,20 gradi Apertura frontale 0,00° Punta posteriore 0,00°

commento Sospensioni anteriori 41 Sospensione posteriore 10 Barra antirollio anteriore 6 Barra antirollio anteriore 8 Altezza da terra anteriore 20 Altezza da terra nella parte posteriore 20

Freni Pressione dei freni 100% Bilanciamento freno anteriore 56%

Pneumatici Pressione pneumatico anteriore destro 29,5 PSI Pressione pneumatico anteriore sinistro 29,5 PSI Pressione pneumatico posteriore destro 26,5 PSI Pressione pneumatico posteriore sinistro 26,5 PSI

Come accennato in precedenza, queste impostazioni verranno utilizzate principalmente nella modalità cronometro o nelle qualifiche poiché otterrai tutto il potenziale della tua vettura di F1 quando le gomme si deteriorano. Inoltre, le nostre impostazioni sono ottimizzate per la guida al volante, sebbene possano essere utilizzate con la console.

Questo è tutto per la nostra guida sui migliori assetti per il circuito belga F124. Puoi trovare tutte le impostazioni del tracciato e tutte le novità relative al gioco di Formula 1 su Gamosaurus.