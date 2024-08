Michel Tour: Suo figlio Romain, colpito dalla malattia, è riuscito a rimettersi in piedi

Romain Vidal, figlio di Michel Tour, affetto da sclerosi multipla, è stato condannato a vivere su una sedia a rotelle. Ne ha dato notizia da poco, e all’orizzonte c’è la speranza di rialzarsi un giorno.

Lo scorso luglio Michelle Torre ha avuto una paura enorme: suo figlio Romain Vidal, affetto da sclerosi multipla, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per un intervento chirurgico. “L’intervento più delicato”Vescia. Secondo il cantante, fortunatamente, l’operazione è andata bene. Oggi, mentre è su una sedia a rotelle, sembra che la speranza di tornare non sia stata vana per suo figlio.

Michel Tour: Suo figlio potrà risorgere?

“Romain e Michel ringraziano il professor Karsenty dell’Ospedale di Gravidanza di Marsiglia e il meraviglioso team di infermieri.”La madre di Romain Vidal aveva scritto lo scorso luglio che era sollevata dal fatto che l’operazione fosse andata bene. Sembra che la strada verso giorni migliori non sia lunga.

Infatti, il 5 agosto, il figlio del cantante Christophe – che non aveva conosciuto ufficialmente in vita – ha pubblicato un video sul suo canale YouTube in cui esprimeva grande entusiasmo. Ma soprattutto è orgoglioso di sfoggiare una poltrona che gli permette di posizionarsi in piedi. Per la prima volta dopo anni a sedersi.

“Ecco, provo ad alzarmi. È un tentativo,” avverte. Non è ancora pronta, ma è una sedia molto promettente che mi impedirà di cadere.Poi il cinquantenne svela come dovrebbe passare da seduto a in piedi:Ecco, vedi quanto sono grande!”Lui ride e sembra molto felice di poter adottare un atteggiamento che indubbiamente aveva abbandonato.

Roman Vidal “non si lamenta mai” nonostante la malattia

Michelle Tour non ha mai nascosto il dolore di sua madre per il figlio malato. Il cantante 77enne ne ha parlato nelle colonne della rivista Festa. Cantante di successo Portami a ballare stasera Voleva lodare il coraggio e la resilienza di suo figlio.

“Non si lamenta mai. È molto infelice. È malato, ha la sclerosi multipla ed è molto impegnato con la Multiple Sclerosis Society di Bay Dix a raccogliere fondi per promuovere la ricerca”.Ha rivelato prima di concludere: “Lo aiuta a resistere.” Sicuramente, in questo momento, Michelle Tour deve essere molto orgogliosa e felice per suo figlio grazie a questa nuova sedia.