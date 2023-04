Ma cosa è successo a Bruxelles? Un gigantesco sottomarino giallo è stato installato nel cuore della capitale per annunciare la collaborazione tra Fifty Session e CORE Festival! (foto)

Martedì a Bruxelles si è svolto un certo evento. Un gigantesco sottomarino gonfiabile giallo è stato installato nel centro della capitale, Mont des Arts. la ragione ? In questa sede eccezionale – e segreta – si è svolta la 50esima edizione in collaborazione con il festival principale.

La serata è iniziata con Angie’s Tornado. R&B, melodie sensuali suonavano come un dong per un ottimo inizio di serata. Poi ha messo il talentuoso Zonmai, che ha dato una sferzata di energia. La serata si è finalmente trasformata in un cabaret con DJ L4U.