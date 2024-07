“Mi hanno fatto un’offerta.”

Lo Sporting Charleroi è riuscito a battere Rick De Mel la scorsa stagione. Felice Mazo ha tirato un sospiro di sollievo poiché rimane un sostenitore del club nonostante il suo licenziamento. Ha persino rifiutato un’offerta da parte di un club rivale.

Mazo Yubin ha rifiutato

Mazo è stato esonerato dallo Charleroi la scorsa stagione. Potrebbe unirsi quasi immediatamente al KAS Eupen, che all’epoca giocava ancora nella Jupiler Pro League. Ma Mazo ha rifiutato questa proposta.

“È vero che Eupen mi ha chiamato. Ho rifiutato non per finzione o perché non fosse una bella sfida, ma semplicemente per rispetto verso lo Charleroi. Non potevo immaginarmi di tornare a Mahmbourg ai play-off e fare di tutto per battere Lo Sporting lottava contro la permanenza mentre i tifosi mi rispettano sempre. Questo è l’unico motivo per cui non sono arrivato allo Yubin, altrimenti avrei accettato la loro offerta.

Proposte straniere

Mazo vuole tornare al lavoro velocemente. L’ex allenatore di RSC Anderlecht, KRC Genk e Union SG ha ricevuto offerte dall’estero. E non li ha accettati.

“Ho ricevuto proposte molto concrete dai Paesi del Golfo, senza entrare nei dettagli, recentemente ho rifiutato offerte dall’estero per ragioni mie, ieri ho discusso a lungo la questione e alla fine non ho accettato nulla rapidamente, ma ho l’energia per tornare al lavoro rapidamente se si deciderà che tutte le condizioni saranno soddisfatte”.