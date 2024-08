“Mi ha fatto capire che un alieno può essere davvero terrificante”: il regista di Alien Romulus ha avuto una rivelazione al lancio del videogioco della saga

Alien Isolation è un videogioco che viene ricordato da chiunque lo abbia provato: è proprio il caso di Fede Alvarez, regista di Alien Romulus, a cui è stato assegnato il titolo di Creative Assembly.

Lo strano isolamento e la sua influenza sugli alieni di Romolo

Se la saga di Alien è stata inizialmente costruita attorno all’horror, spesso si è ramificata nell’horror e nell’azione per raggiungere il suo scopo, sia attraverso film che persino videogiochi. In quest’ultima categoria sono tutti uguali Un titolo che è tornato brillantemente alle origini: Alien Isolation, uscito nel 2014.

Nel gioco abbiamo interpretato Amanda, la figlia di Helen Ripley, sulla stazione spaziale di Sebastopoli, chiaramente perduta: tra gli androidi aggressivi e il solitario xenomorfo affamato, l’avventura era brutale e intensa, particolarmente imponente da puro survival horror con sgattaioli in ogni direzione. . La sensazione di essere inseguiti da un potente alieno, doverlo ascoltare vagare intorno a noi ed evolversi in una direzione artistica claustrofobica, gli è valso un punteggio di 16/20 nelle nostre colonne.

In realtà, Si scopre che l’isolamento alieno ha apparentemente avuto un impatto su un’intera generazione di giocatori… e Fede Alvarez era uno di loro. Il regista di Evil Dead e Don’t Breathe stava realizzando il gioco in quel periodo, il che gli ha dato rinnovata speranza per il franchise di Alien, ha ammesso durante il podcast di Total Film.

Alien Isolation mi ha fatto capire che ancora oggi gli alieni possono essere davvero terrificanti e ben realizzati. Ci ho giocato qualche anno dopo la sua uscita. Don’t Breathe stava per uscire, oppure stavo aspettando che uscisse Don’t Breathe e lo suonavo comunque. E per questo motivo all’epoca mi dissi: “Cavolo, se potessi fare una cosa in particolare, mi piacerebbe fare un film sugli alieni e spaventare di nuovo il pubblico con questa creatura e questi ambienti”. Stavo suonando e mi sono reso conto di quanto sarebbe stato terrificante Alien se avessimo ottenuto la licenza per quel brano.

“Stai attento tesoro, si romperà.”

Fede Alvarez non pensava di dire così bene perché gli era già stato affidato il difficile compito di dirigere il prossimo lungometraggio della saga, Alien Romulus, disponibile oggi nelle sale. E come dice nel podcast, È stato fortemente ispirato dal videogioco Alien Isolation, al punto che gli ha costantemente strizzato l’occhio per tutto il film.

Romolo lo straniero



Il film è progettato in modo tale che ogni volta che qualcosa sta per andare storto, vedrai un telefono. Nel gioco, non appena c’è un telefono, dici: “Dannazione, le cose andranno male”. (Il telefono era il punto di salvataggio nel videogioco Alien Isolation, ndr.) È lo stesso qui. Vedrai che sono posizionati strategicamente durante il film. Quando vedi il telefono, dì a te stesso che devi prepararti all’impatto.

Sembra molto raro che un regista tragga così tanta ispirazione da un videogioco per ripubblicare un’epopea al cinema. E se Alien Isolation non fosse, alla fine, uno dei migliori pezzi di spazio presentati da qualsiasi mezzo?

