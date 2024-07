Mel cominciava a diventare spaventoso

A Charleroi è chiaro che la scorsa stagione ha portato molte delusioni. Ovviamente l’obiettivo sarà quello di migliorare la prestazione durante l’esercizio che sta per iniziare.

Per ora i tifosi possono sorridere perché le partite preparatorie stanno andando quasi perfettamente. E questo mercoledì, gli Zebras hanno continuato la loro serie di imbattibilità ottenendo un pareggio contro Wallwick.

Ancora nessuna sconfitta

Una partita diversa rispetto a quella di venerdì scorso contro il NAC Breda, perché il tecnico ha scelto una squadra che dovrebbe essere vicina a quella che inizierà la stagione. Questa volta De Mel ha inizialmente ringiovanito la dirigenza e nonostante ciò ha gestito le cose abbastanza bene.

A causa della mancanza di vantaggio nelle fasi offensive, i Carolos finiscono in svantaggio. “Quando guardiamo le occasioni nel primo tempo, non penso che meritassimo di andare in svantaggio”, ha detto De Mel dopo la partita.

Alla fine, i suoi giocatori sono riusciti a reagire e pareggiare per evitare la prima sconfitta in preparazione. Una reazione che lascia immaginare con ottimismo in vista della prima partita stagionale contro l’Anversa, domenica prossima, 28 luglio, in prima serata.