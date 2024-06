Meghan e Harry: ‘Un’esperienza miserabile’, il loro fotografo di matrimonio distrugge la famiglia Sussex

Il 19 maggio 2018, Meghan Markle e il principe Harry hanno portato la folla a Londra, nel Regno Unito, per il loro matrimonio. Per coprire questo evento globale Molti fotografi sono certificati. Tra questi c’era, ad esempio, Arthur Edwards, che ha deciso di rompere il silenzio in colonne solevenerdì 31 maggio 2024.

Il fotografo professionista ha descritto di non avere alcun bel ricordo di questo matrimonio Questo esperimento”miserabile“. “Adesso posso dirti che è così Il peggior matrimonio reale di cui abbia mai parlato. [Le prince] Harry era determinato a tenere il diario il più lontano possibile“, lui ricorda.

Fotografo al matrimonio di Harry e Meghan: ‘Era senza speranza’

Il matrimonio tra l’ex attrice e il figlio minore di Carlo III ha avuto luogo nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. Tutti i fotografi sono stati tenuti a debita distanza dalla chiesa. Pertanto, le foto dovevano essere scattate a distanza, utilizzando obiettivi.Lunghe distanze“, il che non porta ad un lavoro molto pulito secondo il professionista.

“Tutto è stato fatto utilizzando teleobiettivi. Avevo un obiettivo da 800mm per fotografare l’arrivo degli ospiti. I fotografi assunti per l’evento erano ad appena un metro e mezzo di distanza. Era senza speranza“, ha detto ancora. Inoltre, è molto deluso di non essere riuscito a scattare belle foto della coppia che lascia la festa in carrozza.

Il fotografo del matrimonio di Harry e Meghan: ‘Per me è stato un disastro’

“Mi passarono accanto e guardarono dall’altra parteDichiarò di essere ancora amareggiato, anche dopo sei anni.Per me è stato un disastroSecondo lui la colpa sarebbe dei Sussex. Crede che si siano comportati in questo modo con i paparazzi.

“Non ero solo io. Fu tutta la stampa britannica ad essere maltrattata in molti modiHa aggiunto: “Al momento, i genitori di Archie e Lilibet non hanno risposto a queste nuove accuse.