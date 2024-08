Mbox: Dobbiamo prepararci, “ma siamo molto lontani dall’affrontare un problema come il Covid”, secondo la stima di un esperto di malattie infettive

Secondo il capo del dipartimento di malattie infettive dell’ospedale Henri Mondor di Créteil, anche se “esiste sempre il rischio che un’epidemia (di vaiolo) si diffonda, non ci sono segnali” in Europa.

“Penso che sia esagerato suggerire che potrebbe esserci un grosso problema.” Con il vaiolo in Francia, secondo le stime dell’immunologo Jean-Daniel Lelièvre, intervenuto martedì 20 agosto a France Info. “Ciò non significa che non dobbiamo prepararci, ma siamo ben lontani dall’avere un problema come quello che abbiamo visto con il Covid”.

Il capo del dipartimento di malattie infettive dell’ospedale Henri Mondor di Créteil ritiene che, al momento, E aggiunge: “La malattia colpisce l’Africa. C’è sempre il rischio che l’epidemia si diffonda, ma quando vediamo lo sviluppo del numero di casi in Europa, non ci sono segnali”.

L’Alta Autorità Sanitaria (HAS) di cui è membro in qualità di esperto “Rivedi i suoi consigli” et al “Ancora una volta rivolto alla popolazione che dovrebbe essere vaccinata nei prossimi giorni e settimane”. “Nel 2022, abbiamo preso di mira le persone più a rischio di questa infezione, le persone con più partner sessuali, ed è molto probabile che non modificheremo queste raccomandazioni”.“, spiega lo scienziato.

“Dobbiamo seguire queste raccomandazioni per essere preparati e non dimenticare che la vaccinazione è un importante elemento di prevenzione”.Lo conclude “Le persone che hanno rapporti con più partner sessuali dovrebbero promuovere la prevenzione, prestare attenzione e, in caso di dubbio, contattare un medico”. “Oltre alla vaccinazione, dobbiamo avere pratiche meno rischiose”. Jean-Daniel Lelièvre riassume.