“Mbappe, visto che ha la maschera, è Fantomas”: Vestieri non esclude il francese dopo non aver disputato una nuova partita

La Francia si qualificò ancora una volta faticosamente ai rigori contro il Portogallo, guidato da Ronaldo. Mentre continuano a non segnare, la linea offensiva dei Blues inizia a sollevare seri interrogativi. Le Vistière ha criticato Mbappe e ha anche colto l’occasione per rilanciare la polemica su Olivier Giroud.

Due autogol e un rigore, questo è l’attuale record offensivo della Francia dall’inizio degli Europei. I numeri sono molto al di sotto delle aspettative riposte su giocatori come Mbappe, Thuram, Kolo Mwani, Dembélé o Griezmann. Tornato in panchina, Olivier Giroud si difende. E se fosse lui la soluzione ai problemi offensivi dei Blues? “In futuro dubito ancora di Jiro. Quando non sai come segnare con questo ragazzo,…“dice Mark Delair.

Potrebbe esserci un problema tra l’attaccante francese e Didier Deschamps? “Non credo, è in un sistema di gioco in cui probabilmente vuole aggiungere ritmo, più movimento. Giroud è un punto fermo, dobbiamo prendergli i cross e non ne vediamo tanti. Koundé avrebbe potuto impegnarsi di più contro il Belgio, ma stasera non abbiamo affrontato molto. Theo Hernandez è stato meno aggressivo del solito. Penso che lo stile attuale della nazionale francese metta Giroud dalla parte“, i nervi di Damian Mark.