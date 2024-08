Maxence Maisonneuve scopre il mondo del professionismo a 25 anni con la RAAL: “Farlo con questo club è motivo di orgoglio”

Il gioioso ingresso di RAAL in D1B

“Sono molto felice per lui e anche per Fadil Gobitaka (ndr: è arrivato al D2ACFF). È cresciuto con noi”, ha detto. Saluta Frederic Takin.

Il nazionale ruandese lo ricorderà molto tempo dopo la sua vittoria. Il 24enne centrocampista ha commentato: “Ci ha tolto la pressione all’inizio della stagione, ma la cosa più importante era recuperare qualcosa. Siamo rimasti uniti perché in un derby contano soprattutto i dettagli in difesa erano forti quando abbiamo visto come ci faceva pressione”. “I tifosi, e dovevamo vincere anche per loro”.

Questo primo lenzuolo pulito si adatterà perfettamente al tuo guardaroba Maxence Maisonneuve preferito. Il 25enne difensore non ha rinunciato quasi a nulla insieme ai suoi soliti amici, Corneli (l’autore del passaggio che ha portato al gol) e Faye. Era molto atteso questo primo incontro tra professionisti, quello disputato la scorsa stagione con i Wolves, provenienti dalle Olimpiadi.

Grandjean (allenatore Franks Borens): “Non c’è nulla di cui preoccuparsi”

“è chiaro, Il gigante provenzale sorrise con il suo accento della Francia meridionale. E farlo con questo club è motivo di orgoglio”.

Arrivato in Belgio due anni fa, si è adattato facilmente al contesto del campionato professionistico belga. “Non sono stato necessariamente sorpreso o sconvolto da tutta l’eccitazione che circonda questa partita. L’anno scorso, contro l’Anderlecht in coppa e contro il Lokeren, abbiamo visto anche un po’ di quell’emozione con tutto quel pubblico. Ma comunque, una volta entrato nello stadio, non presti necessariamente attenzione a tutto il trambusto. Ora non vedo l’ora di vedere il Tivoli in modalità Pro League. I nostri sostenitori erano già presenti oggi, a La Louvière, ed è ora di vedere com’è”.

C’erano diverse centinaia di sostenitori della RAAL al Francs Borains e hanno creato un’atmosfera fantastica.

Nonostante avesse già un anno di esperienza con i Wolves, stava scoprendo lo Stade Vedette. Ma soprattutto ha ritrovato una vecchia conoscenza nel suo quartiere. Monde Brunner, l’attaccante haitiano arrivato da poco al Bossou, ha già la carriera tra le mani. “Fu durante la N2 in Francia, quando giocò a Rouen (ndr: è a Saint-Malo), sorrise. Non so se mi ha riconosciuto ma non ne abbiamo parlato. “Ho fornito alcune informazioni allo staff ma abbiamo anche osservato bene i diversi profili degli avversari”.

Maisonneuve in duello con Prunier durante Francs Borains – RAAL.

Questa prima vittoria sarà ricordata a lungo anche se a volte la squadra di Franks Borens ha fatto sudare freddo il portiere argentino.. “In questo giro ci sono discussioni tra tutte le squadre, ed è vero che abbiamo avuto un momento di esitazione, una ventina di minuti dopo il nostro gol. L’avversario è stato punto, forse è stato colpito. Ma la nostra organizzazione ci ha permesso di superare in area di rigore e a livello di gestione degli spazi, ecco come andrà.