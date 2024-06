“Maria”: Maria Schneider, una vita spezzata da Bertolucci e Brando

A 19 anni Maria attira l’attenzione di Bernardo Bertolucci (Hugo Becker). Dopo CorrispondenzaCon Jean-Louis Trintignant e Stefania Sandrelli, il regista italiano si prepara a girare il suo prossimo film a Parigi, con Marlon Brando (Matt Dillon) nel ruolo principale. La nudità non spaventa la giovane attrice che è felice di girare con una leggenda di Hollywood…

L’altra faccia di “Ultimo Tango a Parigi”

Per il suo secondo lungometraggio (after ritornarepresentato alla Mostra del cinema di Venezia e proiettato alla chiusura del festival nel 2019), cita la francese Jessica Palaud Il tuo nome era Maria Schneider Di Vanessa Schneider. In questo romanzo, pubblicato da Grasset nel 2018, la cugina dell’attrice ripercorre il caotico viaggio di Maria Schneider, segnato per sempre dalle riprese di Ultimo tango a Parigi.

“Dreamers”: maggio 68 in camera da letto

Se il film di Bertolucci fece scandalo al momento della sua uscita – in Italia fu a lungo vietato – fu soprattutto per la famosa scena dello stupro, in cui Brando usa il burro come lubrificante. Se la scena sembra troppo dura e troppo realistica è perché non era preparata e perché le lacrime di Maria Schneider, che il regista e il suo attore consideravano una traditrice, erano troppo reali.

A diciannove anni, Maria Schneider (Annamaria Vartolomei) è entusiasta di ottenere il ruolo da protagonista nel film “Ultimo tango a Parigi” diretto da Bernardo Bertolucci (Hugo Becker). © Obrotter

Una parola sconosciuta a quei tempi

Sarà proiettato nella sezione Premiere di Cannes sulla Croisette nel maggio 2024. Maria Descrive chiaramente le circostanze di questa violenza sessuale, ricreando molte scene del film L’ultimo tango. Ma si tratta anche delle conseguenze psicologiche per il resto della vita e della carriera di Maria Schneider, che cadde nella dipendenza dall’eroina. Questa seconda parte è meno potente (dove incontriamo la giovane Celeste Bronquill, che appare ancora nel film). La figlia di suo padre) Ciò ci permette tuttavia di ricordare che la Schneider parlò pubblicamente di questo stupro ai giornalisti dell’epoca, ma nessuno ne ebbe mai notizie…

Bertolucci: “I giovani non si condannano…”

Figlia di Hervé Palaud (regista di commedie cult Segreti professionali del Dr. Apfelglück Nel 1991 e Indiano in città Nel 1994), Jessica Balud è stata immersa nel mondo del cinema fin dalla sua infanzia. Muove i primi passi come assistente nel 2003 sul set Sognatori Di…Bernardo Bertolucci. Se il regista conosce il regista, lei non è più affettuosa nei suoi confronti. Al contrario, lo condanna più di Brando, mostrando come, in nome della sua arte e della ricerca della verità, abbia distrutto una giovane attrice emergente. Interpretata dalla magnetica Annamaria Vartolomei (scoperta a… l’evento Scritto da Audrey Dewan, Il Leone d’Oro 2021), accanto al sobrio ed equilibrato Matt Dillon nei panni di Brando, l’idolo della sua giovinezza…

La vita e la carriera di Maria Schneider (Annamaria Vartolomei) vengono sconvolte dalle riprese di “Ultimo tango a Parigi” e dall’immagine che il film ha lasciato nell’attrice. © Obrotter

Maria dramma A Jessica Balud Scenario Jessica Balud e il Laureato Polmans (dopo Il tuo nome era Maria Schneider Scritto da Vanessa Schneider) Fotografia Sebastiano Buchmann musica Benjamin Biolay Prodotto da Tommaso Marchand con Annamaria Vartolomei, Matt Dillon, Hugo Becker, Marie Guillén, Yvan Attal, Celeste Bronkwell, Stanislas Mehrar… Durata 1h42