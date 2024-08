Manizha Talash dell’Afghanistan è stata squalificata per aver interrotto la competizione dopo il suo evento politico: la Liberazione

Il membro rifugiato della squadra olimpica, “Biggirl” Manezha Talash, ha gareggiato venerdì indossando un abaya chiedendo la liberazione delle donne afghane. Ha deciso di intraprendere un’azione politica.

Iscriviti per ricevere gratuitamente La nostra newsletter Libélympic Ogni mattina durante le partite.

Lo si vede allargare le sue ali blu. Mi ci è voluto un minuto per realizzare che oltre a gareggiare alle Olimpiadi, la ragazza afghana Manezha Talash aveva deciso di intraprendere un’azione politica. Nel suo abito di scena, Place de la Concorde, durante la competizione, è venuta a chiedere la libertà per le sue sorelle afghane che vivono sotto il giogo dei talebani. “Donne afghane libere”ha annunciato il suo mantello per un giorno.

Ciò non piace proprio al Comitato Olimpico Internazionale, che vieta qualsiasi manifestazione politica negli stadi olimpici. “La ragazza Talash è stata squalificata perché sui suoi vestiti era apparso un messaggio politico, in violazione dell’articolo 50 della Carta Olimpica”.È quanto annuncia la Federazione Internazionale degli Sport di Danza in un messaggio scritto inviato all’Agence France-Presse. Questa regola vieta agli atleti di esprimere le proprie opinioni politiche durante i Giochi Olimpici.

Venerdì, nel suo primo incontro, la ventunenne, membro della squadra olimpica dei rifugiati, ha affrontato l’olandese Bgirl India prima di rivelare il suo abaya nascosto sotto un’uniforme nera durante la presentazione degli atleti.

“Ho rischiato di diventare un bersaglio”.

La ragazza Talash, il cui vero nome è Manezha Talash, è nata a Kabul, città sotto il regime talebano dal 2021, e ha lasciato il suo Paese per cercare rifugio in Pakistan per un anno prima di stabilirsi in Spagna con i suoi due fratelli. “Non ho lasciato l’Afghanistan perché avevo paura dei talebani o perché non potevo vivere lì, sono partito per fare quello che potevo per le ragazze dell’Afghanistan, per la mia vita e il mio futuro”.“, ha annunciato prima della competizione.

A Kabul, ha scoperto il suo sport online prima di unirsi a un club locale. Nonostante i rischi – l’associazione ha dovuto cambiare più volte la sede di formazione dopo aver ricevuto minacce di morte – ha continuato a praticare. “Ho rischiato di diventare un bersaglio, ho paura, ma non mi arrenderò”. Nel 2021, ha detto all’AFP, a Parigi ha potuto sfruttare la quota globale per il debutto olimpico della disciplina.

Venerdì a La Concorde ha perso al primo turno contro l’India prima di essere eliminata. La ragazza giapponese Ami, 25 anni, è diventata la prima campionessa olimpica nella storia di quest’arte della cultura hip-hop. Sei atleti afghani – di cui tre non riconosciuti dal governo talebano – hanno gareggiato a Parigi in gare di ciclismo, atletica, nuoto e judo.