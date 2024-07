Macron invita Netanyahu a non lanciare una “nuova operazione” vicino a Khan Yunis e Rafah

L’Eliseo ha affermato in un comunicato stampa che qualsiasi nuova operazione “non farà altro che esacerbare le perdite umane e la già catastrofica situazione umanitaria”.

Martedì il presidente francese Emmanuel Macron ha esortato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a non prendere l’iniziativa “nuovo processo” A Khan Yunis e Rafah nella Striscia di Gaza. Ha espresso la sua opposizione a qualsiasi nuova operazione israeliana vicino a Khan Yunis e Rafah, che non farebbe altro che esacerbare le perdite umane e la già catastrofica situazione umanitaria.– fece notare Elysee.

Su questo ha insistito anche Emmanuel Macron “L’assoluta necessità della prevenzione incendi” Tra Israele e il Movimento islamico Hezbollah in Libano, nel corso di un’intervista telefonica con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Ha ribadito la sua grave preoccupazione per le crescenti tensioni tra Hezbollah e Israele lungo la Linea Blu e ha sottolineato l’assoluta necessità di prevenire un incendio che danneggerebbe gli interessi sia del Libano che di Israele e costituirebbe uno sviluppo particolarmente pericoloso per la stabilità regionale.Lo ha sottolineato l’Eliseo in un comunicato stampa.