Ma qual è l’“effetto Angelo” che sta trasformando la Francia (e non solo)?

“C’è qualcosa dentro di te che è difficile da spiegare.” Come il resto del paese o addirittura del mondo, probabilmente hai ancora in mente la cover di Angèle di “Nightcall” di Kavinsky. Non mentiamo a noi stessi, questa inquietante associazione (con Phoenix) ha creato un momento indimenticabile, se non storico, nella nostra cultura popolare. Ma non solo. Non lo spiegheremo mai abbastanza, ma quella sera la donna belga ci ha particolarmente incantati, la magia è su di noi. Innanzitutto, dal modo in cui si muove sul palco, si notano una serie di piccoli passi Molto umile, molto consapevoleCome se fosse solo una gattina discreta, elegante e sensibile. Un approccio che in molti stanno replicando su TikTok.