L’unione rimane caotica a Sint-Truiden: il principale lavoro in corso di Sebastian Bucconioli

L’Union St. Gillois ha condiviso a Sint-Truiden (0-0). La mancanza di creatività rimane un problema.

Dopo due partite offensive piuttosto lente (sconfitta per 0-1 contro lo Slavia e vittoria per 1-0 sullo Charleroi dopo un rigore nel finale),Federazione di Saint-Geloise Era ansioso di trovare un po’ di slancio a San Trond. Sulla carta, i Trudonnaires sembrano una squadra traballante in difesa, avendo subito 13 gol nelle ultime 3 partite.

Sebastian Bocconioli rimpiange ancora l’assenza di Alessio Castro Montes, Henok Teklab (assente per diversi mesi) e Kevin Rodriguez. Ne hanno beneficiato Kasper Terho, Guillaume Francois e Denis Eckert Aiensa, tutti e tre all’undicesimo turno.

L’Unione è alla ricerca di se stessa

Nonostante le buone intenzioni degli ospiti, il primo tempo è stato molto scarso in termini di occasioni. L’unico pericolo degno di questo nome veniva dai piedi Guillaume FrançoisChe ha festeggiato il suo primo mandato dallo scorso ottobre. Ma il suo tiro, dopo una bella deviazione, è troppo centrale per impensierire Leo Kokupo.

Il secondo periodo è iniziato meglio con un tiro ad effetto di Charles Vanhout e una parata con la punta delle dita di Anthony Morris per bloccare il tiro di Ogawa nel giro di due minuti. Ma la partita è finalmente tornata al suo torpore.









© Notizie fotografiche

Ciò ha permesso San Trond Per acquisire fiducia e crescere nella partita con l’avvicinarsi dell’ultimo quarto d’ora. Con due occasioni per Adriano Bertaccini, compreso uno scontro diretto ben gestito da Anthony Morris.

Ma diventando più audaci, le stesse Isole Canarie hanno finito per lasciare degli spazi dietro. Di quale promessa David non è riuscito a sfruttare? Muhammad Al-FassiniMa è stato isolato da un cross di Kasper Terho sul secondo palo.









© Notizie fotografiche

Il finale della partita non è stato entusiasmante, fatta eccezione per il cartellino rosso ricevuto molto duramente dal giocatore Isaia Delpopo Per un intervento maldestro dopo un sopralluogo durato molto tempo. Una fase caotica per chiudere una partita altrettanto caotica.