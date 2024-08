L’ultima intervista di Meghan Markle dice: ‘Questa frase suona come una velata minaccia alla famiglia reale’

Nuovi segreti che Harry e Meghan sveleranno presto?

Venendo a promuovere la loro associazione “The Archewell Foundation” e il loro programma di sostegno ai genitori delle vittime di cyberbullismo, Harry e Meghan sono stati interrogati sulle loro risposte all’intervista con Oprah Winfrey, condotta nel 2021. Meghan ha ammesso di soffrire di depressione, cosa che difficilmente ha nascosto e la verità è che questa condizione è stata causata dalla stessa famiglia del proprietario. Ha anche ammesso di avere pensieri suicidi. Quando la giornalista le ha chiesto di ritornare su queste dichiarazioni, Meghan Markle ha confermato di aver solo “grattato la superficie” di tutto ciò che poteva dire. Per lo specialista reale Kinsey Schofield, ciò rappresenta una “minaccia velata” per la Casata dei Windsor. “Una linea di cui Meghan ha solo scalfito la superficie sembra una velata minaccia per la famiglia reale. “Penso che Harry e Meghan manchino di credibilità su questo particolare argomento, ma mancano anche di autoconsapevolezza”. ha detto all’Express.

I commenti di Meghan Markle sono inquietanti: anche il principe Harry si sentirà a disagio

E secondo vecchi resoconti anche il principe Harry avrebbe ancora qualcosa da dire. Dopo l’uscita della sua autobiografia, The Alternative, annunciò che diverse pagine erano state rimosse dalla versione finale e che un secondo libro era possibile. Qualcuno desideroso di riconnettersi con suo padre, il re Carlo III, potrebbe non avere interesse a fare nuove scoperte adesso.